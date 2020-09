Aktualisiert am

Nach Brand in Moria

Nach Brand in Moria :

Nach Brand in Moria : Merkel und Seehofer planen Aufnahme von rund 1500 Geflüchteten

Migranten und Flüchtlinge ziehen in das neue, provisorisch aufgebaute Zeltcamp auf Lesbos nahe Panagiouda. Bild: AFP

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa darauf verständigt, zusätzlich rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln aufzunehmen. Wie die dpa am Dienstag unter Berufung auf Innenpolitiker berichtete, soll es sich dabei um Familien mit Kindern handeln. Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos waren mehr als 12.000 Migranten obdachlos geworden. Bislang hatte sich die Bundesregierung zur Aufnahme von bis zu 150 unbegleiteten Minderjährigen bereit erklärt, als Teil eines europäischen Kontingents von etwa 400 Geflüchteten.

In der Debatte über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem zerstörten griechischen Flüchtlingslager Moria hatte zuletzt der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, vor einem deutschen Alleingang gewarnt. „Deutschland darf es nicht allein machen“, sagte Middelberg am Dienstag im ARD- „Morgenmagazin“. Mit einem deutschen Alleingang würde das „falsche Signal“ gesetzt. Er sei dafür, dass in der EU „möglichst viele im Gleichschritt“ vorangehen.

Griechenlands größtes Flüchtlingslager Moria war in der vergangenen Woche durch mehrere Brände fast vollständig zerstört worden. Rund 11.500 Menschen wurden obdachlos, darunter 4000 Kinder. Tausende ehemalige Lagerbewohner, darunter auch Schwangere und Familien mit kleinen Kindern, harren seitdem im Freien aus.

Mehr zum Thema 1/

Unterdessen starben beim Untergang eines Migrantenbootes auf dem Mittelmeer wahrscheinlich mindestens 24 Menschen. Sie seien ertrunken, nachdem ihr Boot vor der libyschen Küste gekentert sei, sagte die Sprecherin der Internationalen Organisation für Migration am Dienstag der Nachrichtenagentur AP. Die Küstenwache habe zunächst zwei Leichen geborgen. Man vermute, dass die 22 noch Vermissten nicht überlebt haben.