Bouffier über Merz’ Vorwürfe : „Das ist wirklich albern, falsch und widersinnig“

Herr Ministerpräsident, was hat zur Entscheidung geführt, den CDU-Parteitag am 4. Dezember zu verschieben?

Es ging im Präsidium und später im Bundesvorstand, aber schon am Sonntag bei der Vorbesprechung mit den Kandidaten für den Parteivorsitz zunächst um ganz banale funktionale Überlegungen. Wenn wir nichts getan hätten und wir den Parteitag wegen Corona dann nicht hätten abhalten können, dann hätten uns Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe gedroht.

Parteitage sind etwas Besonderes für die Willensbildung in einer Demokratie, gibt es da nicht Sonderrechte?

Parteien sind keine Gesangvereine. Das stimmt. Aber die Gesundheitsämter können auch Parteitage untersagen.

Morgen treffen Sie sich mit der Kanzlerin. Was ist zu erwarten? Wie dramatisch ist die Lage in Deutschland? Welche Rolle spielte das am Sonntag im Präsidium?

Die Lage ist weit dramatischer als viele glauben. Wir werden mit der Kanzlerin harte Entscheidungen treffen. Bei uns laufen die Betten zu. Schon heute gehen wir an die Grenzen. Wir werden für Deutschland einiges beschließen, was weh tut und nicht schön ist. Die Kanzlerin wird am Donnerstag im Bundestag eine Rede halten, die keine Fragen mehr offen lassen wird. Da können wir als CDU nicht so tut, als sei ein Parteitag möglich und nötig.

Geht eine Verschiebung überhaupt wegen der Fristen, die einzuhalten sind?

Dafür hat der Bundestag die Voraussetzungen geschaffen. Deshalb waren sich alle einig, dass wir so schnell wie möglich einen Parteitag machen, wir aber alle anderen Optionen prüfen müssen.

Was sprach gegen einen Digitalparteitag?

Wir haben uns gefragt: Wie wäre es mit zehn, zwölf Standorten? Also mit einem dezentralen Parteitag? Dann wären es jeweils nicht so viele Delegierte. Da gab es juristische Bedenken, und wenn dann auch nur ein einziges Gesundheitsamt sagt, das geht nicht, wäre die ganze Veranstaltung umsonst gewesen. Da gab es keine Diskussion, das waren sich alle einig: Das lassen wir sein.

Blieb also nur ein komplett digitaler Parteitag.

Ja, es gibt nur ein Problem: eine Vorstandswahl ist dann nicht möglich. Das Bundesinnenministerium hat uns gesagt: Die Rechtsprechung trägt das nicht. Da muss der Bundestag erst die Voraussetzung schaffen. Das werden wir versuchen, um möglich zu machen, was möglich ist.

Bleibt also nur die Briefwahl.

Die wollte aber eigentlich niemand von uns. Sie kostet viel Geld, ist sehr kompliziert und dauert mindestens 74 Tage, weil sie für den gesamten Vorstand und die Stichwahlen durchgeführt werden muss mit jeweiliger Versendung der Stimmzettel. Aber es wäre die letzte Option, wenn nichts anderes mehr geht. Auch darüber gab es keine Diskussion.

Wie kam es dann zu dem Beschluss, sich im Januar noch einmal zusammenzusetzen und dann zu entscheiden?

Um die Option, doch noch einen Parteitag durchzuführen, haben wir uns darauf geeinigt, im Januar neu zu entscheiden. Zeichnet sich dann keine Möglichkeit ab, einen Präsenzparteitag abzuhalten, haben wir immer noch die Option der Briefwahl.

Wenn dann, warum nicht schon jetzt? Das ist eines der Argumente von Friedrich Merz, der sagt, der Parteitag solle jetzt auch deshalb verschoben werden, um ihn zu „verhindern“.

Wenn wir jetzt schon auf die Briefwahl setzen, ist der Präsenzparteitag, den alle für die beste Lösung halten vom Tisch. Am Ende wurde einstimmig darüber im Präsidium beschlossen, auch im Bundesvorstand, einem viel größeren Kreis, gab es am Ende keinen Antrag dagegen.

Sollte Merz denn nun „verhindert“ werden, wie er sagt?

Das alles hatte nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, ob dieser oder jener Parteivorsitzende werden soll. Das zu behaupten ist wirklich albern, falsch und widersinnig.