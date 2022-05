Boris Rhein im Interview : „Die Grünen wissen, dass sie sich voll auf mich verlassen können“

Aktualisiert am

Herr Ministerpräsident, Schwarz-Grün ist en vogue wie selten zuvor. Sie aber haben sich in letzter Zeit als Kritiker des hessischen Regierungsbündnisses hervorgetan. Sind Sie jetzt wirklich der richtige Mann an der Spitze der Koalition in Wiesbaden?

Ich habe in Frankfurt als CDU-Kreisvorsitzender schon schwarz-grüne Koalitionsverträge unterschrieben, als das noch nicht en vogue war. Aber die CDU ist die starke Kraft der Mitte. Sie muss zu allen demokratischen Parteien anschlussfähig bleiben. Darum pflege ich ein gutes Verhältnis auch zur SPD und zur FDP. Aber wir bilden in Wiesbaden mit den Grünen ein stabiles Bündnis, das mich mit seiner Mehrheit gerade zum hessischen Ministerpräsidenten gewählt hat. Unser Koalitionspartner weiß, dass er sich voll auf mich verlassen kann. Dasselbe gilt auch umgekehrt.

Sie sind nicht der Wunschnachfolger des ausgeschiedenen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Ist das angesichts seines hohen Ansehens nicht eine Bürde?

Ich empfinde mich durchaus als Volker Bouffiers Wunschnachfolger. Er hat in der Partei einen umfassenden und beispiellosen Meinungsbildungsprozess angestoßen und gesteuert. Auf dieser breiten Grundlage hat er am Ende mich als seinen Nachfolger präsentiert und dafür breite Zustimmung erhalten.

Die Reibereien, die es zwischen Ihnen beiden gegeben hat, sind also vom Tisch?

Volker Bouffier und ich kennen uns nun aus einer so langen und intensiven Zusammenarbeit im Parlament und im Kabinett, dass auch Meinungsverschiedenheiten nicht ausbleiben konnten. Aber dass er mich nun vorgeschlagen hat, belegt doch, dass wir am Ende immer sehr konstruktiv zusammengearbeitet haben.

Sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Nordrhein-Westfalen strebt die CDU eine Koalition mit den Grünen an. Warum sind sie jetzt der bevorzugte Koalitionspartner für die CDU und nicht mehr die FDP?

Es ist mein Ziel, die schwarz-grüne Koalition in Hessen nicht nur zusammenzuhalten, sondern gemeinsam mit dem Koalitionspartner noch eine Reihe von ambitionierten Vorhaben mit Schwung und Dynamik zu verwirklichen. In der nächsten Woche gebe ich dazu meine Regierungserklärung ab. Und bei der Landtagswahl im Oktober 2023 entscheidet der Wähler dann neu, wer mit wem eine Koalition bildet.

Gehen Sie mit einer Koalitionsaussage in die Wahl?

Nein. Wir wollen stärkste Kraft werden. Und dann sehen wir weiter. Auch nach der Landtagswahl 2018 haben wir erst einmal mit allen demokratischen Parteien gesprochen.

Und warum haben Sie damals den Grünen den Vorzug gegeben?

Weil wir gespürt haben, dass wir das schon bestehende Bündnis mit ihnen auf einer stabilen Grundlage fortsetzen konnten. Es war ein großes persönliches Vertrauen zwischen den Protagonisten gewachsen. Und die CDU konnte ihre Themen setzen. Nie zuvor sind in Hessen so viele Polizisten auf den Straßen gewesen wie heute, und wir haben den Haushalt der Polizei verdoppelt.

Aber die Koalition ist der hessischen CDU nicht bekommen. 2018 haben Sie das schlechteste Ergebnis seit mehr als fünfzig Jahren eingefahren.

Wir haben das Ergebnis nicht wegen der Grünen eingefahren, sondern weil wir starken bundespolitischen Gegenwind hatten, vor allem wegen des Themas Zuwanderung.

Friedrich Merz und andere führende CDU-Politiker loben die Minister Baerbock und Habeck überschwänglich. Ist Schwarz-Grün die künftige strategische Option der Union im Bund?