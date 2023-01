Boris Pistorius : Ein Verteidigungsminister mit Sicherheitskompetenz

Boris Pistorius spricht am 8. Dezember 2022 auf einer Pressekonferenz zum Thema «Organisierte Kriminalität in Niedersachsen 2021“ in Hannover. Bild: dpa

Olaf Scholz und Boris Pistorius haben vor einiger Zeit um dasselbe Amt konkurriert. Beide wollten Parteivorsitzender der SPD werden und haben einander im Spätsommer 2019 über Monate Rededuelle um die Zukunft der Partei geliefert. Am Ende haben beide den Kampf verloren, zwei Außenseiter machten das Rennen, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Nach langen Jahren in der Landespolitik und in Anbetracht der Ausdauer seines politischen Weggefährten, Ministerpräsident Stephan Weil, hatte Pistorius einen neuen Anfang wagen wollen, vielleicht sogar von einer Kanzlerschaft geträumt. Nun wird er Verteidigungsminister und übernimmt damit das derzeit wichtigste und zugleich schwierigste Amt, das der Bundeskanzler zu vergeben hat. Aber erstmal ging es seinerzeit um die SPD und deren Mitgliedschaft, vor allem die Jusos wollten einen echten Neubeginn an der Spitze. Politisch war er im Feld der Konkurrierenden sicher derjenige, der Scholz am nächsten stand, das bemerkte man auch bei den zahllosen Auftritten der damaligen Konkurrenten.

Grundausbildung in der inzwischen aufgelösten Steuben-Kaserne

Pistorius, der aus Osnabrück stammt und in seiner Heimatstadt auch lange Jahre Bürgermeister war, kehrte damals als ehrenvoller Verlierer zurück an seinen Arbeitsplatz im Innenministerium in Hannover. Seit fast genau zehn Jahren führt Pistorius dort in der Landesregierung das Ressort der Inneren Sicherheit. Er hat in dieser Zeit vielfältige Erfahrungen mit einem größeren Apparat und den Eigentümlichkeiten von Sicherheitsbehörden gewonnen. Auf dieser Grundlage könnte es dem überzeugten Repräsentanten einer wehrhaften Demokratie durchaus gut gelingen, sich rasch in das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr einzufinden.

Dass ihm dabei eine Grundausbildung in der inzwischen aufgelösten Steuben-Kaserne zugute kommen könnte, ist klar, Voraussetzung oder gar Garant einer kundigen Amtsführung ist so ein früher Jugenddienst aber keineswegs. Wichtiger dürfte bei der Nominierung gewesen sein, dass Pistorius nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu jenen Putin-Netzwerken und Russland-Connections gehörte, die ausgehend vom früheren Kanzler Gerhard Schröder insbesondere von Hannover aus in Richtung Moskau gepflegt und gehalten wurden. Sollte da etwas sein, wäre das sicher ein Ausschlusskriterium für das Amt eines Verteidigungsministers.

Pistorius wird sich vielmehr auf seine Führungskompetenz und seine rasche Auffassungsgabe verlassen müssen, wenn er nun die zerklüfteten Bürokratiegebirge der Bundeswehr besteigt und sich zunächst einen schnellen Überblick über die vielen Zustände in der Truppe verschafft. Denn im Verteidigungsministerium gilt es nach einem Jahr nun flott Anschluss an die gewendeten Zeiten zu finden, sich mit den neuen Notwendigkeiten in Anbetracht eines brutal ausgreifenden, imperialen Russland zu befassen.

Dass Pistorius die Politik von der kommunalen Ebene an aufwärts wie seine Westentasche kennt, dass er in seinem parteipolitischen und beruflichen Alltag mit jedermann ins Gespräch kommen kann, wird dem 62 Jahre alten Juristen auch den Zugang zu Soldaten und Standorten erleichtern. Was die inneren Angelegenheiten der Bundeswehr betrifft, ist Pistorius also sehr gut vorbereitet für sein Amt, und das Ministerium kann sich auf einen professionellen Minister freuen.

Weniger ausgeprägt war, amtshalber, bislang sein internationales Engagement, das in Zeiten des Krieges nun aber auch ganz besonders gefragt ist. Hier wird Pistorius rasch neue Verbindungen knüpfen und beweisen müssen, dass Deutschland es mit seiner engen Partnerschaft mit den östlichen Bündnispartnern und natürlich mit den transatlantischen Freunden doch ernst meint. Bereits in dieser Woche wird der neue Minister in diesem internationalen Format seine Premiere absolvieren. Was Scholz betrifft, so muss man ihm trotz des Durcheinanders der vergangenen Tage zu Gute halten, dass er nach möglicherweise holpriger Auswahlphase eine souveräne und grundsätzlich überzeugende Wahl getroffen hat.