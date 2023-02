Boris Pistorius : Neuer Schwung allein reicht nicht

Aktualisiert am

Verteidigungsminister Pistorius arbeitet die Versäumnisse von Lambrecht in schnellem Tempo auf. Das sollte sich in den gesamten Streitkräften verbreiten.

Verteidigungsminister Boris Pistorius Anfang Februar in Augustdorf Bild: AP

Seit Boris Pistorius aus dem niedersächsischen Polizeidienst an die Spitze der Bundeswehr katapultiert wurde, ist dort zum ersten Mal seit vielen Monaten so etwas wie Schwung und Willen zu spüren. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz eilte der neue Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt von Treffen zu Treffen und absolvierte öffentliche Termine im Akkord.

So geht das seit vier Wochen: Ukraine-Kontaktgruppe, Verteidigungsministertreffen der NATO, Rundreisen in die Truppe. Sein erstes Reiseziel galt Kiew, wo er mit Frontsoldaten sprach, in deren Gesichtern er, wie er sagte, „den Horror des Krieges“ gesehen habe, aber auch eine ungebrochene Moral, Mut und Hingabe.

Pistorius sieht dem furchtbaren Angriff Russlands, seinem Versuch, die Ukraine zu vernichten, ins Auge. Er erkennt die Konsequenzen eines eventuellen russischen Sieges, und es hat den Anschein, als wisse er auch, dass Deutschland in diesem Ringen viel Zeit verloren hat, dass die Bundeswehr zum Zeitpunkt seines Amtsantritts noch schlechter auf die Landes- und Bündnisverteidigung vorbereitet war als vor einem Jahr.

In München konnte man einen Verteidigungsminister erleben, dessen Hauptinteresse nicht darin besteht, am äußersten Rande des russischen Überfalls ganz, ganz viele interessante Menschen kennenzulernen, wie seine Vorgängerin in der Silvesternacht ihre politische Tätigkeit resümiert hatte. Schaut man Pistorius einige Tage bei seiner Aufholjagd zu, erlebt man, wie Soldaten, Offiziere, aber auch alle internationalen Partner sichtbar und hörbar aufatmen.

Die Gegner abschrecken

Man muss nach vorne schauen, aber die Fassungslosigkeit über das zuvor Gebotene weicht nur langsam. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem Gewese der Vorgängerin so lange zugesehen und ihre katastrophale Amtsführung noch im Dezember als „großartig“ bezeichnet hat, muss als handfestes Indiz seiner eigenen Beschränkung gelten, wenn es darum geht, den Ernst der Lage zu erkennen, bei den eigenen Streitkräften, aber auch im Zusammenwirken mit den Alliierten.

Um Dinge ins Laufen zu bekommen, reicht allerdings ein neuer Minister nicht aus. Pistorius redet deutlich, er wirkt zupackend, kann mit Soldaten und Kollegen. Doch bald schon wird er auch durch Taten überzeugen müssen. Das Ministerium, dessen Organisation er als eine Anhäufung von Unzuständigkeiten und Verantwortungsverschiebung erkannt und benannt hat, will er rasch besser aufstellen. Die Bundeswehr und ihr Beschaffungswesen müssen mit tiefen, klaren Schnitten endlich der neuen Lage angepasst werden. Das wäre ein Anfang.

Er wolle, hat Pistorius in München gesagt, in den verbleibenden zweieinhalb Jahren der Legislaturperiode „Weichen stellen“. Das klingt realistisch, aber damit ist es leider noch lange nicht getan. Das Tempo, das der Minister vorlegt, muss sich in den gesamten Streitkräften verbreiten. Um der Ukraine helfen zu können, aber auch, damit Deutschland und das westliche Bündnis die Wehrhaftigkeit erlangen können, die Gegner abschrecken und notfalls besiegen kann.