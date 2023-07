Boris Pistorius wurde am 28. Juni in Washington von Verteidigungsminister Lloyd Austin empfangen. Bild: AP

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat kürzlich für Überraschung gesorgt. Deutschland werde dauerhaft eine Brigade in Litauen stationieren, kündigte der Minister in der vorigen Woche an. 4000 Bundeswehrsoldaten, die mit ihren Familien für eine Weile im Baltikum leben sollen. Von litauischer Seite wird das schon lange gewünscht, die Deutschen waren zurückhaltend. Der Sozialdemokrat, der bis zu seinem Aufstieg zum Bundesminister der Verteidigung viel Erfahrung als Landespolitiker gesammelt hatte, aber nicht ganz vorn auf der Reservebank für bundespolitische Einsätze zu sitzen schien, macht das gern so. Mit äußerlicher Ruhe geht er einen Schritt weiter, als viele es erwartet haben.

Dabei kann auch Boris Pistorius nicht zaubern. In die Ankündigung einer Brigade für Litauen baute der Minister ausreichend Bremspedale ein, mit denen sich der Vorgang verzögern lässt. Hat der NATO-Oberbefehlshaber für Europa andere Pläne mit den deutschen Soldaten, muss das berücksichtigt werden. Stellen die Litauer nicht schnell genug die Infrastruktur für die Truppe und ihre Angehörigen bereit, ist auch das ein hemmender Faktor.