Boris Palmer hat angekündigt, die Grünen zu verlassen. In der Partei reichen die Reaktionen von offener Freude bis hin zu „Respekt“. In Tübingen ist ziemlich unklar, wie es mit dem Bürgermeister weitergeht.

Viele Grüne haben mit Erleichterung auf die Entscheidung des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer reagiert, aus der grünen Partei auszutreten. Der Tübinger Bundestagsabgeordnete und Parteilinke Chris Kühn nannte Palmers Entscheidung einen „konsequenten Schritt“, Palmer habe sich seit 2015 inhaltlich weit von den Grünen entfernt.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Der Parlamentarische Geschäftsführer und Tübinger Landtagsabgeordnete Daniel Lede Abal sagte der F.A.Z.: „Dieser Schritt war nach den aktuellen Vorgängen in Frankfurt unausweichlich. Seine Mitgliederrechte waren ohnehin suspendiert, ein neues Parteiordnungsverfahren war absehbar.“ Es gebe in Tübingen nun „viele Unklarheiten“, der Parteiaustritt sei unumkehrbar und sofort wirksam, was aber die von Palmer angekündigte „Auszeit“ bedeute, müsse noch geklärt werden. Viele Bürger Tübingens, berichtet Abal, seien wütend. Auf der DGB-Kundgebung zum 1. Mai sei der Oberbürgermeister zum Beispiel von der Verdi-Vertreterin Hanna Binder für seine Aussagen öffentlich kritisiert worden.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour zollte Palmer zwar Respekt für seinen Parteiaustritt, äußerte aber kein Bedauern. „Es gab ja Gründe, warum wir viele Diskussionen alle miteinander hatten“, sagte er am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Palmers Schritt sei „respektabel, und ich wünsche ihm ein gutes Leben“.

Die Berliner Grünen-Politikerin Antje Kapek, Mitglied im linken Flügel, schrieb auf Twitter: „Endlich“. Palmer sei schon immer streitbar gewesen. „Aber seine letzte Entgleisung war das Übelste, was ein deutscher Politiker von sich geben konnte. Mit den Grünen hatte das schon lange nichts mehr zu tun“, so Kapek weiter. Auch Michael Bloss, Grüner im Europaparlament, schrieb: „Ein guter Tag für unsere Partei“. In der Partei gibt es aber auch Stimmen, die ihre Parteifreunde warnen, die Häme zu unterlassen.

Palmer will professionelle Hilfe suchen

Palmer hatte am Sonntagabend mitgeteilt, er könne der Stadtgesellschaft „wiederkehrende Stürme der Empörung“ nicht mehr zumuten und werde sich professionelle Hilfe suchen. Am Freitag hatte er sich am Rande einer Konferenz in Frankfurt mit in der NS-Zeit verfolgten Juden verglichen. Demonstranten hatten Palmer als Rassisten bezeichnet, woraufhin er auf sein Recht pochte, das Wort „Neger“ zu benutzen. Palmer warf den Demonstranten vor, sie beurteilten Menschen anhand eines einzelnen Wortes; das sei wie „ein Judenstern“.

Nach dem Eklat hatten Grünen-Politiker trotz der bereits ruhenden Mitgliedschaft Palmers Konsequenzen gefordert. Bundesgeschäftsführerin Emily Büning hatte auf Twitter nach dem „neuerlichen Tiefpunkt“ geäußert, dass „rassistische Äußerungen und die Relativierung des Leidens von Jüd*innen im 3. Reich“ nicht so stehen bleiben könnten. Seinen Austritt nannte sie am Sonntagabend „folgerichtig“. Der frühere Bundestagsabgeordnete Volker Beck hatte einen Antrag auf ein neues Parteiordnungsverfahren angekündigt, dem Palmer mit seinem Schritt zuvorgekommen war.

Völlig offen ist, welche Zukunft Palmer als Oberbürgermeister hat. Nach seinem Wahlsieg im vergangenen Oktober hatten viele Bürger und viele grüne Mitglieder mit einem Neuanfang gerechnet. Noch Anfang April gab es ein Mediationsgespräch des Stadtverbandes, an dem auch Boris Palmer teilgenommen habe. Damals habe er noch versprochen, seinen politischen Stil zu ändern, kurze Zeit später habe er aber den versprochenen Neuanfang „komplett an die Wand gefahren“, heißt es im grünen Stadtverband.

Ob Palmer acht Jahre angesichts schwieriger Mehrheitsverhältnisse Oberbürgermeister bleiben kann, mag derzeit niemand vorauszusagen. Schon nachdem er 2021 den früheren Fußballnationalspieler Dennis Aogo – angeblich in ironisierender Absicht – mit dem Wort „Negerschwanz“ charakterisiert hatte, hatten alle im Tübinger Gemeinderat vertretenen Fraktionen – abgesehen von den Grünen – erklärt, sie würde den Oberbürgermeister nicht mehr unterstützen. Wie sie sich angesichts der neuen Lage nun in den nächsten Jahren verhalten werden, ist noch nicht absehbar.

Nach Palmers Aussage über das Mordopfer Basiru Jallow, einen gambischen Flüchtling, der Anfang April im Alten Botanischen Garten ermordet worden war, hatte die örtliche SPD jegliche Zusammenarbeit mit Palmer aufgekündigt. Palmer hatte damals vor Abschluss der staatsanwaltlichen Ermittlungen Mutmaßungen über Jallow geäußert, dass dieser ein Drogendealer und Vergewaltiger sei. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann und die Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke waren damals auch dem Neujahrsempfang ferngeblieben. Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Florian Burkhardt hatte dem „Schwäbischen Tagblatt“ am Montag gesagt: „Palmers Verhalten offenbart sein rassistisches Weltbild, in dem die Gefühle seiner Mitmenschen ihm einfach egal sind. Ein solcher Mann ist als Oberbürgermeister unserer Stadt schlicht untragbar.“

Am Dienstag meldete sich Palmer im Tübinger Rathaus zunächst krank. „Herr Palmer ist krank und steht heute nicht für Anfragen zur Verfügung“, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Dienstag mit. Wie seine angekündigte Auszeit konkret aussehen soll, ist auch der Stadtverwaltung nicht bekannt. Auf die Frage, was die Auszeit genau bedeute und wie lange Palmer nicht im Dienst sein werde, teilte die Sprecherin lediglich mit: „Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben.“