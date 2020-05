Boris Palmer und seine Partei : Der grüne Querkopf

Wer in Baden-Württemberg Oberbürgermeister ist, hat mehr politische Freiheiten als jeder Bundesminister. Oberbürgermeister sind für acht Jahre direkt vom Volk gewählt, sie sind Vorsitzender des Gemeinderats und Chef der Verwaltung, können nicht zurücktreten, können nicht vom Volk abgewählt werden und sind nur bedingt abhängig von Mehrheiten im Gemeinderat. Kurz: Sie sind kleine Sonnenkönige.

Boris Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen. Wahrscheinlich ist er sogar der bekannteste deutsche Kommunalpolitiker überhaupt. Kaum eine nationale politische Debatte wird geführt, ohne dass es einen Gastbeitrag, ein Essay oder ein Fernsehinterview Palmers gibt. Verkehr, Stuttgart 21, Konjunkturpakete, Flüchtlinge, Wohnungsbau, Identitätspolitik und jetzt der Seuchenschutz der Bundesregierung in der Corona-Krise – bei jedem Thema redet Palmer mit. Nur Walter Jens nahm sonst eine solche Präzeptoren-Rolle ein in Tübingen, dieser schwäbischen Provinzstadt mit einem deutlichen Überangebot intellektueller Rebellen.

Nachdem Palmer die Stadt erobert hatte, profitierte er von seiner Medientauglichkeit und davon, dass er über seine Partei immer ein paar kritische Sätze übrig hatte. Damals war er auch noch Mitglied des grünen Parteirates. Palmer standen viele Türen offen: Bundesminister, Landesminister, Ministerpräsident. Bis zum 28. April 2020.

An diesem Tag meldete das Robert-Koch-Institut 156.337 Corona-Infizierte und 5913 Tote. Palmer saß an diesem Donnerstagmorgen in seinem privaten Arbeitszimmer und wurde zur Aussage von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble befragt. Dieser hatte zu Lockerungen der Seuchenschutzmaßnahmen gesagt, nicht alles dürfe dem Schutz des Lebens untergeordnet werden. Palmer gab Schäuble Recht und fuhr folgendermaßen fort: „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“

Massenweise Morddrohungen

Es dauerte drei Tage, bis Palmer so etwas wie ein parteiloses Mitglied der grünen Partei wurde. Stadtverband, Landesverband und Bundespartei distanzierten sich von ihm und seinen Aussagen – und auch sein größter Förderer, Ministerpräsident Winfried Kretschmann: „Nach Geist und Norm des Grundgesetzes wird nicht gewertet, welche Lebenserwartung ein betroffener Mensch noch hat, ob diese Lebenserwartung ein halbes Jahr beträgt oder aber 20 Jahre. Das entspricht nicht dem Geist des Grundgesetzes. Deswegen muss man Überlegungen, die dies ins Spiel bringen, mit Entschiedenheit zurückweisen“, sagte Kretschmann. Da habe sich der Oberbürgermeister von Tübingen „erheblich verrannt“, das gehe „überhaupt nicht“. In dieser Woche nahm dann auch noch Jürgen Habermas zu Palmers „Entgleisung“ Stellung: Es verbiete sich, den in Artikel 2 des Grundgesetzes gewährleisteten Lebensschutz mit dem Begriff der Menschenwürde zu relativieren.

Das „Schwäbische Tagblatt“ druckt jetzt jeden Tag mehrere Leserbriefseiten, Palmer bekommt seit dem Interview massenweise Morddrohungen. Er solle doch „an Corona verrecken“, schreiben Bürger in Mails, die der Politiker jetzt an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet hat.

Palmer ist politisch so isoliert wie noch nie. Kreisvorstand und Stadtverbandsvorstand wollen ihn „für weitere Kandidaturen für politische Ämter“ nicht mehr unterstützen. Er muss damit rechnen, dass die Grünen einen anderen unterstützen, falls er in zwei Jahren zum dritten Mal als Oberbürgermeisterkandidat antritt. Am Freitag forderte der Landesvorstand Palmer auf, die Partei zu verlassen. Der lehnte das umgehend ab, denn die Aufforderung der Partei beruhe auf „falschen Unterstellungen“.

Für eine Kandidatur braucht Palmer, der Mathematik studiert hat, laut Gemeindeordnung hundert Unterschriften. Er kann sich also als völlig unabhängiger Kandidat bewerben, ganz in der Tradition seines Vaters Helmut Palmer – Sohn eines jüdischen Metzgermeisters, Bürgerrechtler und Obstbauer, der etwa 300-mal Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlkämpfe bestritt, aber immer ohne Erfolg. Helmut Palmer trat ähnlich missionarisch auf wie heute sein Sohn. Wer sich an Palmers Obststand auf dem Markt die Äpfel in eine Plastiktüte packen lassen wollte, wurde belehrt, beschimpft und vom Platz gejagt.