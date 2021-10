Tübinger Oberbürgermeister : Palmers Zukunft hängt am seidenen Faden

Die Grünen wollen ihren nächsten Oberbürgermeister-Kandidaten in Tübingen per Urwahl bestimmen – und riskieren so, Boris Palmer um seine Zukunft zu bringen. Welche Möglichkeiten bleiben ihm, um seine politische Karriere zu retten?

Boris Palmer am 23. Juni in Tübingen Bild: Frank Röth

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ist auch nach fast 16 Jahren im Amt ein Garant für politische Kreativität. Auf dem Marktplatz der Universitätsstadt wird es – anders als in der restlichen Republik – weiterhin kostenlose Corona-Tests geben, um mehr Sicherheit zu schaffen. Es kann aber sein, dass es mit solchen Sonderwegen Palmers im nächsten Jahr vorbei ist. Dann muss sich der 49 Jahre alte Politiker für eine dritte Amtszeit zur Wahl stellen.

Seine Siegchancen sind derzeit gering. Ein führender Grüner sagt: „Für den Boris geht es in den nächsten Wochen um alles oder nichts.“ Das liegt an Palmers kontroversen Aussagen über die Flüchtlings-, Identitäts- und Corona-Politik sowie am grünen Kreisverband in Tübingen. Der will am 20. Oktober auf einer Kreismitgliederversammlung beschließen, den Kandidaten oder die Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2022 per Urwahl zu bestimmen. Diese wiederum soll am 28. Februar 2022 stattfinden. Es dürfte ein beispielloser Vorgang in der Kommunalpolitik in Deutschland sein, dass eine Partei versucht, einen bei den Wählern erfolgreichen Politiker per Urwahl zu verhindern.

Boris Palmer ist seit 2007 in Tübingen Rathauschef – der einzige, den die Grünen in einer baden-württembergischen Universitätsstadt noch stellen. Die Chefzimmer in den Rathäusern in Konstanz, Freiburg und Stuttgart haben sie verloren, in Heidelberg regiert ein parteiloser, CDU-naher Oberbürgermeister, der noch einmal antreten will.

„So ist er halt, der Boris“

Bei der Bundestagswahl bekam der grüne Kandidat Chris Kühn im Tübinger Stadtgebiet, aber nicht im gesamten Wahlkreis, 40,9 Prozent der Erststimmen und 39,9 Prozent der Zweitstimmen. In Tübingen sind die Grünen tatsächlich die führende linke Volkspartei, die sie mit Annalena Baerbock so gerne werden wollten. Dennoch riskieren sie, ihren Oberbürgermeister um seine Zukunft zu bringen. Denn die Chancen für Palmer, die Urwahl zu gewinnen, sind gering: Der Kreisverband mit etwa 500 Mitgliedern ist durch die „Fridays for Future“-Bewegung gewachsen und noch etwas linker geworden.

Die Fluktuation ist hoch, die alten Weggefährten Palmers sind nicht mehr tonangebend. Fast zehn Jahre tolerierten die Grünen den Solospieler Palmer langmütig mit dem Satz: „So ist er halt, der Boris.“ Palmers ständige Wortmeldungen zu allen möglichen politischen Fragen und seine Facebook-Manie führten zu einem Entfremdungsprozess. Die Stimmung im Landesverband und im Kreisverband entwickelte sich zu Palmers Ungunsten, mittlerweile kann auch ein gutes Wort von Ministerpräsident Winfried Kretschmann daran nichts mehr ändern.

Marc Mausch, Sprecher des grünen Kreisvorstands, machte vor ein paar Tagen im „Schwäbischen Tagblatt“ eine Ansage: „Ich glaube, dass das beste Verfahren eine Urwahl ist.“ Palmer behaupte ja, dass er Wahlen gewinnen könne, sagte Mausch, und fügte die rhetorische Frage hinzu: „Kann er das noch? Ich hätte gehofft, dass er mehr Stimmen für die Stadtbahn holt.“ Der Grüne wirft Palmer vor, den Bürgerentscheid über den Bau einer Straßenbahnlinie durch Tübingen und somit auch die Abstimmung über das ehrgeizige städtische Klimaschutzkonzept verloren zu haben.

Eine zusätzliche Belastung für Palmer ist das Parteiausschlussverfahren, das Annalena Baerbock Anfang des Jahres in Gang brachte, nachdem Palmer fahrlässig einen rassistischen Post bei Facebook geteilt hatte. Wie eine Partei rational über einen Spitzenkandidaten entscheiden soll, gegen den ein Ausschlussverfahren läuft, ist rätselhaft. Rezzo Schlauch – er vertritt Palmer im Parteiausschlussverfahren – forderte den Landesvorstand deshalb am Dienstag auf, das Verfahren formal nicht mehr einzuleiten.

Palmer will die Entscheidung abwarten

Welche Möglichkeiten bleiben Palmer, seine politische Karriere zu retten? Er könnte, erstens, auf eine dritte Kandidatur verzichten und sich einen anderen Job suchen. Palmer ist aber Vollblutpolitiker und Vollblut-Ökologe – freiwillig würde er die Grünen niemals verlassen, das hat er immer wieder gesagt. Er könnte, zweitens, sich der Urwahl stellen und das hohe Risiko eingehen.

Er muss mit Mitbewerbern rechnen; der grünen Kreisrätin Ulrike Baumgärtner werden Ambitionen nachgesagt. Drittens könnte Palmer entscheiden, sich dem Votum der grünen Basis nicht zu stellen und sich zum unabhängigen Kandidaten ausrufen. Wie groß seine Aussichten auf Wiederwahl dann wären, hängt auch von den Kandidaten der anderen Parteien ab – zum Beispiel davon, ob die SPD ihre politisch erfolgreiche und angesehene Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch ins Rennen schickt.

Palmer will die Entscheidung der Kreismitgliederversammlung am nächsten Mittwoch abwarten: „Die Grünen sagen, wie sie es machen wollen, dann sage ich, wie ich damit umgehe“, sagte er der F.A.Z. Den Ausgang der Urwahl jedenfalls hält der Mathematiker Palmer wie viele seiner Parteifreunde für nicht kalkulierbar: „Von den 450 Mitgliedern kennt man 70, die regelmäßig zu Veranstaltungen kommen. Wir haben aber viele neue Mitglieder gewonnen, die ich nicht kenne. Wegen der Pandemie gab es auch kaum Möglichkeiten, miteinander zu sprechen.“ Die Zukunft des Politikers, den Ministerpräsident Kretschmann sich einige Jahre als Nachfolger gewünscht hatte, hängt heute am seidenen Faden.