Palmer gewinnt Tübingen-Wahl : „Ich habe die Buhrufe gehört“

Alter und neuer Oberbürgermeister: Boris Palmer am Sonntagabend auf dem Marktplatz in Tübingen. Bild: dpa

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat die Oberbürgermeisterwahl mit 52,4 Prozent mit deutlichem Abstand zu seinen Herausforderinnen von der SPD und seiner ehemaligen Partei, den Grünen, klar für sich entschieden. Palmer hatte sich als parteiunabhängiger Kandidat beworben, nachdem ein Parteiausschlussverfahren wegen angeblich rassistischer Aussagen mit einem Vergleich beendet worden war.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Das jetzige Ergebnis kann als deutliche Niederlage für seine innerparteilichen Gegner gedeutet werden: Die vom grünen Stadtverband per Urwahl bestimmte Kandidatin Ulrike Baumgärtner erhielt nur 22 Prozent. Ziel der Grünen, die das Parteiausschlussverfahren befürwortet und die sich eine linkere Oberbürgermeisterin für Tübingen gewünscht hatten, war es, Palmer nach dieser Wahl in einen weiteren Wahlgang zu zwingen, der in Baden-Württemberg immer eine Neuwahl ist, zu der auch neue Kandidaten antreten können.

Sehr hohe Wahlbeteiligung

Dieses Ziel des grünen Stadtverbandes scheiterte genauso wie das, deutlich vor der SPD zu liegen: Die SPD-Kandidatin Sofie Geisel bekam 21,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung fiel sensationell hoch aus: Bei OB-Wahlen im Südwesten liegt sie normalerweise im Durchschnitt bei 44 Prozent, bei dieser Wahl in Tübingen betrug sie 62,6 Prozent.

Bei seiner zweiten Wiederwahl im Oktober 2014 hatte Palmer gegen eine schwache Herausforderin von der CDU die Wahl mit 61,7 Prozent für sich entschieden; für diese Wahl hatte die CDU keinen Kandidaten aufgestellt und auch keine Wahlempfehlung ausgesprochen, allerdings hatten einige prominente CDU-Mitglieder Tübingens, zum Beispiel der Chef des Universitätsklinikums, „als Privatpersonen“ für den Amtsinhaber geworben.

Um 19.20 Uhr empfingen die Bürgerinnen und Bürger den neuen und künftigen Oberbürgermeister mit lauten „Boris, Boris, Boris“-Jubelrufen, vereinzelt waren auch Buhrufe zu hören. Als Palmer mit seiner Frau vor dem Rathaus ein erstes Statement abgab, adressierte er die ersten Sätze an seine Gegner in der Wählerschaft: „Ich habe die Buhrufe gehört. Es sind 40 Prozent, die mich nicht gewählt haben“, sagte Palmer.

Mehr zum Thema 1/

Er erinnerte an einen Satz des Soziologen Niklas Luhmann, der habe von „Legitimität durch Verfahren“ gesprochen. Das bedeute, dass das Ergebnis einer Wahl nach dem Wahlgang feststehe und der Streit somit beigelegt werde. „Das bedeutet auch, dass niemand aufs Kapitol stürmt und sagt, es gebe kein Ergebnis.“ Die hohe Wahlbeteiligung in Tübingen zeige, sagte Palmer, dass zur Demokratie der Streit gehöre und man mit einer asymmetrischen Demobilisierung die Menschen nur zum Einschlafen bringe.

Palmer sagte, er habe vor wenigen Minuten mit dem Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Robert Habeck, und dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (beide Grüne) telefoniert, er habe die Absicht, wieder für seine Partei einzutreten, er sei Ökologe und die Ökologie das einigende Band seiner Partei.

„Wir müssen jetzt viele Gespräche führen“

Palmer spielte damit auf den Vergleich an, den er zur Beilegung des Parteiausschlussverfahrens mit dem baden-württembergischen Landesverband geschlossen hat. Danach soll er seine Parteimitgliedschaft bis 2023 ruhen lassen. Ob davon abgewichen wird, ist noch unklar. Der Landtagsabgeordnete Daniel Lede Abal – er gehört als Parteilinker zu Palmers innerparteilichen Gegnern – sagte der F.A.Z: „Mehrheit ist Mehrheit. Aber die Gründe für das Parteiausschlussverfahren sind mit der Wahl nicht aus der Welt. Wir müssen jetzt viele Gespräche führen.“

Ähnlich äußerte sich Chris Kühn, Wirtschaftsstaatssekretär in Berlin und Tübinger Bundestagsabgeordneter: „Wir müssen das Freund-Feind-Denken überwinden und noch in diesem Jahr mit Boris Gespräche führen.“ Es sei zunächst wichtiger, über alle politischen Fragen in der Stadt zu sprechen, als über die Fragen, wann Palmer wieder in die Partei eintreten könne.

Die Sozialdemokratin Sofie Geisel sagte zu ihrer Niederlage: „Tübingen ist eng verwurzelt mit Boris Palmer, da kommen zwei Frauen nicht gegen an.“ Ulrike Baumgärtner sagte, sie sei nun die bekannteste Ortsvorsteherin Deutschlands. „Wir haben der Stadt ein Angebot gemacht, das hat politisiert. Jetzt muss der OB die Stadt zusammenführen und einige unserer Punkte in die Tat umsetzen.“