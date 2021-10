Aktualisiert am

Debatte um Booster-Impfungen : Spahn will Bund-Länder-Treffen – Lauterbach die Impfzentren wieder öffnen

Mehr dritte Dosen gegen Corona nach sechs Monaten hält der Gesundheitsminister für so wichtig, dass er kurz vor seinem wahrscheinlichen Ausscheiden aus dem Amt noch einen Gipfel fordert. Auch die Kanzlerin beschäftigt sich beim Treffen der G 20 mit Impfungen.

Um Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus zu forcieren, dringt der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf ein Bund-Länder-Treffen. „Aktuelle Daten aus Israel zeigen, dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied macht, um die vierte Welle zu brechen“, sagte Spahn der Bild am Sonntag. „Aktuell reicht das Booster-Tempo in Deutschlands Praxen aber nicht." Man brauche einen Gipfel von Bund und Ländern.

Die Zahl der Geimpften steigt nur noch langsam. Eine Auffrischungsimpfung nach sechs Monaten gegen die mit der Zeit nachlassende Wirkung des Impfstoffes nehmen viel weniger Menschen wahr, als es könnten. Vor allem Risikogruppen wird die Auffrischung des Impfschutzes empfohlen. Die Politik sucht händeringend Konzepte, mehr Menschen dazu zu bewegen. Die Gesundheitsministerkonferenz tagt ab kommenden Donnerstag in Lindau.

Spahn hatte in den vergangenen Tagen wiederholt für Auffrischungsimpfungen geworben. Seiner Meinung nach sollten die Bundesländer Menschen über 60 Jahren, für die dies empfohlen wird, schriftlich einladen. Das Ministerium betonte am Samstag aber auch, dass grundsätzlich alle Bürger Anspruch eine solche Impfung haben. Es bezog sich dabei auf die Impfverordnung.

Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert seit Monaten Auffrischungsimpfungen in reichen Ländern, während viele ärmere Länder noch immer auf Impfdosen warten. Impfdosen könnten laut Experten die meisten Leben retten, wenn sie Menschen zugute kämen, die ein erhebliches Risiko einer schweren Erkrankung haben und noch ungeimpft sind.

Lauterbach: Impfzentren wieder nötig für Auffrischungen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich für eine Wiedereröffnung der Impfzentren aus. Es gebe „realistischerweise“ derzeit nicht viele Möglichkeiten „mit großer Wirkung“, schrieb Lauterbach auf Twitter angesichts steigender Corona-Fallzahlen. Eine von zwei Möglichkeiten sei „eine viel schnellere Boosterimpfung“, hob er mit Blick auf Auffrischungsimpfungen hervor. „Dafür müsste man die Impfzentren wieder öffnen.“

Als andere Möglichkeit nannte Lauterbach „konsequent 2G anzuwenden“ – also nur Geimpfte oder Genesene zu Veranstaltungen oder in Restaurants im Innenbereich einzulassen. „Das senkt die Fallzahlen stark“, betonte der SPD-Gesundheitspolitiker.

Derzeit steigen die Corona-Neuinfektionen wieder stark an. Zunehmend lauter werden deshalb Sorgen vor erneuten Notlagen in Kliniken geäußert.

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte sich hinter das Vorhaben der G 20, bis Jahresende 40 Prozent der Weltbevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen und 70 Prozent bis Mitte nächsten Jahres. „Ich unterstütze das“, sagte sie am Samstag nach Beratungen mit den anderen Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer in der italienischen Hauptstadt Rom. Deutschland wolle in diesem Jahr 100 Millionen Impfdosen weitergeben und nächstes Jahr noch einmal 75 Millionen.

G 20 wollen Geld gegen künftige Pandemien bereitstellen

Die G-20-Staaten wollen laut Merkel einen Finanzierungsmechanismus für die Vorbereitung auf mögliche künftige Pandemien schaffen. Es gehe darum, die Grundlagen zu legen, um bei späteren Ausbrüchen von Pandemien besser gerüstet zu sein. Dafür werde es auch eine „Finanzfazilität“ geben. Sie könnte zur Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingesetzt werden.