Warnung des BND : Bundesnachrichtendienst warnt vor Gefahr durch China

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat die deutsche Politik überrumpelt. Bundespräsident Walter Steinmeier sprach von der „Fehleinschätzung, dass wir, und auch ich, gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin des Landes hinnehmen würde für seine imperialen Träume oder seinen imperialen Wahn“.

An die vielen Berichte darüber, was man vor dem 24. Februar alles nicht für möglich gehalten hatte, hat man sich so sehr gewöhnt, dass Bruno Kahl, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), am Montag am meisten mit der Botschaft überraschte, dass seine Behörde von dem Überfall gar nicht so überrascht gewesen sei.

Darauf, dass der russische Präsident Wladimir Putin, wie schon zuvor in Tschetschenien, Georgien, Syrien, auf der Krim und im Donbass, Gewalt anwenden würde, um seine politischen Ziele durchzusetzen, habe der BND immer hingewiesen, sagte Kahl in der öffentlichen Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium.

Verdrängung "realer Bedrohungen"

„Was für uns das Ergebnis professioneller nachrichtendienstlicher Arbeit ist, hat weite Teile der deutschen Bevölkerung aufgerüttelt, da es im öffentlichen Diskurs der vergangenen Jahrzehnte bedauerlicherweise üblich geworden war, reale Bedrohungen immer wieder zu ignorieren und zu verdrängen – und entsprechende Warnungen der Sicherheitsbehörden als Panikmache und Wichtigtuerei abzutun“, sagte Kahl. Mehrere Abgeordnete fassten nach: Habe die Bundesregierung nicht gut genug auf den BND gehört? Kahl konkretisierte das nicht weiter, erhob auch keine Vorwürfe gegen einzelne Personen.

Um zu vermeiden, abermals überrascht zu werden, fragten Abgeordnete nach Gefahren, die Politik und Öffentlichkeit heute nicht gut genug im Blick hätten. Dazu zähle ein „zur Globalmacht aufsteigendes autokratisches China“, sagte Kahl. Diese Auffassung teilt auch Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang: Neben Russland sei China ein wesentlicher Akteur, der beobachtet werden müsse, sagte er.

Unter Partnerdiensten heiße es immer wieder: „Russland ist der Sturm, China ist der Klima­wandel.“ Auf diesen Klimawandel werde man sich einstellen müssen. Auch Martina Rosenberg, Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, sprach von nachrichtendienstlichen Aktivitäten Chinas gegen die Bundeswehr „auf hohem Niveau“.

Einfluss Chinas verhindern

BND-Präsident Kahl sagte, China scheue sich nicht, wirtschaftliche Hebel und technische Möglichkeiten einzusetzen, um seine Interessen durchzusetzen. Haldenwang mahnte, es dürfe keine Situation entstehen, in der China über Infrastruktur „Einfluss auf das politische Geschehen auch in Deutschland nehmen kann“.

In der Anhörung vor drei Jahren hatte Kahl davor gewarnt, das chinesische Unternehmen Huawei mit dem Aufbau des deutschen 5G-Netzes zu betrauen. Das ist nicht verhallt, sondern spielte in der Diskussion um das IT-Sicherheitsgesetz durchaus eine Rolle. Vorgesehen ist dort die Möglichkeit, den Einsatz kritischer Komponenten zu untersagen, wenn dieser die öffentliche Ordnung oder Sicherheit Deutschlands voraussichtlich beeinträchtigt.

Kahl sprach am Montag ferner von Versuchen Chinas, sich mit Cyberangriffen Know-how aus der Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland zu besorgen, um bis 2049 – dann feiert die Volksrepublik ihr hundertjähriges Bestehen – sein Ziel zu erreichen, eine technologische Weltmacht zu werden.