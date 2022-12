BND-Affäre um enttarnten Spion : Stimmt das Bild vom naiven Geheimdienst?

War am 24. Februar 2022, am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, in Kiew: BND-Präsident Bruno Kahl (hier bei einer Ausstellungseröffnung 2019) Bild: dpa

Für den Bundesnachrichtendienst (BND) ging das Jahr so schlecht zu Ende, wie es angefangen hatte. Als Russland die Ukraine überfiel, war BND-Präsident Bruno Kahl zu Gesprächen in Kiew. Er wurde im Auto aus dem Land gebracht, auf den verstopften Autobahnen, über die auch Hunderttausende Ukrainer gen Westen flüchteten.

Spott ergoss sich über den BND. Der Besuch des Präsidenten wurde als Beweis dafür gewertet, dass die Behörde keine Ahnung von dem bevorstehenden Kriegsbeginn hatte. Das passte gut ins Bild des Dienstes, der sich schon in der Frage verschätzt hatte, wann die Taliban die Macht in Afghanistan übernehmen. Und zum Jahresende kam dann noch ein Spion in den eigenen Reihen, der Informationen an Moskau weitergegeben haben soll.

Vieles ist noch unklar in dem Fall

Die Geschichte der vielen vermeintlichen Blamagen des BND schreibt sich wie von selbst. Dabei hat die Wahrheit, so viel man denn von ihr weiß, viele Schichten. Zum Beispiel: Die Einschätzung des Dienstes zur Lage in Afghanistan wurde in einer Krisensitzung der Bundesregierung nicht vollständig protokolliert. Das wirft viele Fragen auf, mit denen sich jetzt ein Untersuchungsausschuss befasst.

Aber es ist nicht so einfach, wie es sich der damalige Außenminister Heiko Maas gemacht hat, der dem BND die ganze Schuld zuschob. Und auch jetzt werden die wenigen bekannten Fakten über den Spion benutzt, um am Narrativ des naiven BND weiterzustricken. Offenbar stimmt die Darstellung nicht, dass der Verräter weiter sein Unwesen treiben könnte, wenn die ausländischen Partnerdienste nicht auf ihn aufmerksam geworden wären. Man habe ihn „im Rahmen seiner nachrichtendienstlichen Arbeit“ selbst aufgespürt, heißt es beim BND.

Vieles in diesem Fall ist noch unklar, zum Beispiel die Motive des mutmaßlichen Täters. Bislang fehlt es an Hinweisen auf Geldeingänge. Möglich ist, dass er erpresst wurde. Der Generalbundesanwalt ermittelt. Carsten L. sitzt in Untersuchungshaft. Er war nicht irgendwer, sondern Referatsleiter in der Technischen Aufklärung. Hier werden internationale Kommunikationsströme gefiltert, die Abteilung kooperiert eng mit Partnerdiensten, etwa der amerikanischen NSA.

Der BND hat in diesem Fall ausdrücklich um Zurückhaltung gebeten – und das kann man nicht allein mit Sorge um das öffentliche Bild abtun. Die Ermittlungen nach Mitwissern laufen noch. Und alle Informationen, die nach draußen dringen, geben den russischen Diensten die Möglichkeit, ihre Folgerungen zu ziehen.

Trotzdem schießen die Spekulationen über den Doppelagenten ins Kraut. Solche Geschichten fallen auf fruchtbaren Boden. Das Misstrauen gegen Nachrichtendienste ist ohnehin schon groß. Das Institut Infratest dimap hat im Jahr 2016 das Vertrauen der Bürger in den BND ermittelt: Zwei Drittel der Befragten haben demnach wenig oder gar kein Vertrauen in den deutschen Auslandsdienst. Die Ergebnisse für den Verfassungsschutz waren kaum besser.

Das hat mit der deutschen Geschichte zu tun, sicher auch mit Fehlern der Dienste selbst. Spitzenpolitiker in Deutschland legen Wert auf Distanz zu dem Dienst. Bloß die Finger weg von diesem skandalträchtigen Geschäft, lautet die Devise.

Deutsche Nachrichtendienstler blicken neidisch auf Großbritannien, wo der Premierminister sich mindestens einmal im Monat mit den Präsidenten der Dienste trifft. Zur sogenannten ND-Lage im Kanzleramt kommt der Kanzler nicht. In Sicherheitskreisen herrscht allerdings die Auffassung vor, dass die neue Regierung sich offener zeige als die alte. Schon in der Vergangenheit, so wird erzählt, seien SPD-Kanzler weniger um ostentative Abgrenzung bemüht gewesen als die von der CDU.