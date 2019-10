Laut Sicherheitskreisen : Täter legte Sprengsätze vor Synagoge in Halle

Bei Schüssen in Halle an der Saale sind ein Mann und eine Frau getötet worden. Die Täter scheiterten daran, gewaltsam in eine Synagoge einzudringen. Einer der Angreifer legte zudem offenbar selbstgebaute Sprengsätze vor das Gemeindehaus.

Ein Mann feuert mit einer Waffe in Halle am Mittwochnachmittag. Bild: Reuters

In Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind am Mittwochmittag ein Mann und eine Frau erschossen worden. Weitere wurden verletzt. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen an sich gezogen. Es bestehe Tatverdacht wegen Mordes mit Staatsschutzcharakter, sagte ein Sprecher des Generalbundesanwalts der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Karlsruher Ermittlungsbehörde kann die Verfolgung einzelner Gewalttäter an sich ziehen, wenn die innere Sicherheit bedroht ist und dem Fall eine besondere Bedeutung zukommt. Hinweise darauf, dass hinter der Tat eine terroristische Vereinigung stehe, gebe es bislang noch nicht, sagte der Sprecher, das könne sich aber noch ändern. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die F.A.Z., dass es Anhaltspunkte für Rechtsextremismus bei der Tat gebe.

Es handelt sich laut Polizei um „mehrere Täter“, die zunächst mit einem Auto geflüchtet sind. Am frühen Nachmittag teilte die Polizei mit, einen mutmaßlichen Täter festgenommen zu haben. Bei ihm soll es sich, wie die F.A.Z. aus Koalitionskreisen in Sachsen-Anhalt erfuhr, offenbar um einen Deutschen handeln. Zur Stunde soll es einen weiteren Zugriff in Weißenfels, Sachsen-Anhalt, geben.

Was bislang über den Ablauf der Tat bekannt ist

Die Schüsse sollen gegen 12 Uhr im Paulusviertel in unmittelbarer Nähe zur Synagoge nördlich der Innenstadt abgefeuert worden sein. Ein Opfer wurde etwa dreißig Meter von dem Gebäude entfernt auf dem Boden gefunden. Augenzeugen berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug getragen haben soll. Demnach habe es auch eine Explosion auf einem Friedhof gegeben.

Die Verdächtigen sollen versucht zudem haben, gewaltsam in die Synagoge einzudringen. Einer der Täter soll selbstgebastelte Sprengsätze vor dem jüdischen Gemeindehaus abgelegt haben. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Sicherheitskreise.

„Wir haben über die Kamera unserer Synagoge gesehen, dass ein schwer bewaffneter Täter mit Stahlhelm und Gewehr versucht hat, unsere Türen aufzuschießen“, sagte Max Privorozki, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, der „Stuttgarter Zeitung“. Der Mann habe ausgesehen wie von einer Spezialeinheit. Es seien 70 bis 80 Personen in der Synagoge gewesen, als der Täter laut Angaben der jüdischen Gemeinde versucht haben soll, einzudringen. Die Sicherheitsvorkehrungen am Eingang hätten „dem Angriff standgehalten“. Derzeit begehen Juden auf der ganzen Welt den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur. Ein Video des MDR zeigt unterdessen einen dunkel gekleideten Mann mit Helm und Stiefeln, der aus einem Auto steigt und mehrfach eine Waffe abfeuert.

Laut F.A.Z.-Informationen sind bei dem Angriff keine Mitglieder der jüdischen Gemeinde getötet oder verletzt worden. Das erklärte der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Halle. Die Opfer seien daher möglicherweise Passanten. Nach Angaben der Polizei sei die Frau in der Humboldstraße in der Nähe des Friedhofs erschossen worden. Der Mann sei in einem Imbiss den Schüssen zum Opfer gefallen.

Täter auf der Flucht – Fahndung durch Bundespolizei

Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnung zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen. Auch nach der Festnahme sollten die Menschen „wachsam bleiben“ und Spekulationen meiden. Außerdem wurde der Bahnhof von Halle wegen Ermittlungen gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Es kam zu Verspätungen im Bahnverkehr.

Die Bundespolizei fahndet deutschlandweit auf den Verkehrswegen. Vorsorglich gehen die Beamten davon „vorsorglich“ aus, dass es sich um mehrere Täter handelt, erfuhr die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Beamten stellen sich auf weitere Schusswechsel ein, weshalb Spezialkräfte mit schwerer Ausstattung in Halle im Einsatz seien, hieß es von Seiten der Polizei. Man gehe davon aus, dass die Einsatzlage noch andauere. Auch in Bayern stellt man sich darauf ein, dass die Täter in Richtung Freistaat fliehen könnten.

Mehr zum Thema 1/

Augenzeugen berichteten, dass ein Täter in einen nahe gelegenen Döner-Imbiss geschossen habe. Fünf bis sechs Personen sollen sich dort aufgehalten haben. Der mutmaßliche Täter soll Sturmmaske und Helm getragen haben, und mit einem Sturmgewehr geschossen haben. Zuvor habe der Angreifer eine Art Sprengsatz geworfen, der aber an der Fassade abgeprallt und explodiert sei.

Auch in Landsberg – rund 15 Kilometer von Halle entfernt – wurde geschossen, wie die Polizei bestätigt. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort im Saalekreis wollte sie zunächst nichts sagen.

Täter sollen Mietwagen genutzt haben

Die Stadt Halle spricht von einer Amoklage. „Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen“, teilte die Stadt mit. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. In vielen Großstädten deutschlandweit wurde die Sicherheit von Synagogen erhöht. In Leipzig, Dresden, Hannover und Berlin erhöhte die Polizei die Zahl der Beamten.

Wie die F.A.Z. aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll es sich bei dem Fahrzeug mit Euskirchener Kennzeichen, das die Täter verwendet haben, um einen Mietwagen gehandelt haben.