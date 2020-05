CSU-Generalsekretär Blume : „Die FDP muss aufpassen, nicht zu einer Partei von Fanatikern zu werden“

Aktualisiert am

Tägliche Arbeit am Millimeterpapier: CSU-Generalsekretär Markus Blume Bild: dpa

Herr Blume, in der letzten großen Ausnahmesituation, der Flüchtlingskrise, ging es für Ihre Partei in der Wählergunst steil bergab. Nun ist für die CSU plötzlich wieder die absolute Mehrheit greifbar. Was läuft diesmal anders?

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. F.A.Z.

In der größten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geht es nicht um Demoskopie, sondern um Virologie. Wir hatten in der Corona-Krise immer einen klaren Kurs. Der große Zuspruch zu diesem Kurs ist uns Auftrag: Als CSU wollen wir das Land bestmöglich durch die Krise führen. Bislang muss man sagen: Das ist uns recht gut gelungen.