Eine Partei, ein Chef : Höcke will AfD-Führung aus einer Hand ermöglichen

Der Thüringer AfD-Parteivorsitzende Björn Höcke will statt einer Doppelspitze in der Parteiführung künftig auch Einzelspitzen ermöglichen. Das geht aus einem Antrag hervor, den er mit vier Delegierten auf dem Bundesparteitag in Riesa stellen will. Er beginnt am 17. Juni. Demnach soll die Satzung, die derzeit zwei oder drei „Bundessprecher“ vorsieht, so geändert werden, dass nur noch ein oder zwei Parteivorsitzende möglich sind. Zurzeit führt Tino Chrupalla die AfD allein, weil sein Ko-Vorsitzender Jörg Meuthen im Januar aus der Partei ausgetreten war. Meuthen hatte das mit einer zunehmenden Radikalisierung der Partei begründet, er „sehe da ganz klar totalitäre Anklänge“.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Eine Klage der Partei wies das Verwaltungsgericht Köln im Frühjahr zurück. Den Richtern zufolge gibt es „ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei“. Diese würden sich verdichten, sollte Höcke in den Bundesvorstand gewählt werden, sagte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang im Mai. Höcke selbst hatte jüngst auf einem Landesparteitag in Thüringen unter großem Jubel gesagt, er behalte sich vor, auf dem Bundesparteitag zu kandidieren. Ähnliches hatte er bereits in der Vergangenheit verlauten lassen, aber letztlich nie kandidiert.

Höcke halte sich die Option „wie immer offen“, heißt es aus der Thüringer AfD. Zudem sei ihm eine Einzelspitze „schon immer ein Anliegen“ gewesen, um „eine bessere und eindeutigere Führung“ zu ermöglichen. Zwischen den Bundessprecherin der Partei hatte es häufig heftige Auseinandersetzungen gegeben. In Thüringen selbst allerdings führt Höcke die AfD als einer von zwei Vorsitzenden.