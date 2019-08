SPD : Bizarrer Streit um Nahles’ Nachfolge im Bundestag

Die frühere SPD-Vorsitzende will offenbar in wenigen Wochen aus dem Parlament ausscheiden, wie die F.A.S. erfuhr. Eigentlich müsste Joe Weingarten für sie nachrücken. Doch der hat sich mit vielen in der Partei verkracht.

Die frühere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles wird voraussichtlich im September ihr Bundestagsmandat niederlegen. Das erfuhr die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung aus Parteikreisen. Die Nachfolge ist demnach bislang ungeklärt, in der Partei kommt es zu bizarren Verrenkungen.

Im Normalfall rückt der Nächstplazierte auf der SPD-Landesliste nach. Das wäre im Fall von Nahles der ehemalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz Carsten Kühl, der hat aber bereits schriftlich seinen Verzicht erklärt. Kandidatin Nummer zwei fällt ebenfalls aus: Isabel Mackensen sitzt seit Juli schon im Bundestag, als Nachrückerin für Katarina Barley, nachdem die ehemalige Justizministerin ins Europaparlament gewechselt ist. Um Kandidat Nummer drei auf der Nachrückerliste wiederum tobt in der SPD ein heftiger interner Streit: Joe Weingarten hatte bei der Wahl 2017 in Bad Kreuznach für den Bundestag kandidiert. Inzwischen aber hat er sich mit den SPD-Funktionären vor Ort derart verkracht, dass manche ihn am liebsten aus der Partei werfen würden, jedenfalls ganz sicher nie wieder für ihn in den Wahlkampf ziehen, wie sie im Kreisverband betonen.

„Gesindel“ ins Land?

Weingarten selbst, im Moment Abteilungsleiter im FDP-geführten Wirtschaftsministerium in Mainz, mag sich nicht dazu äußern, ob er das Mandat in der Nachfolge von Nahles trotzdem anstrebt. Inhaltlich bleibt der SPD-Mann bei seinen Spitzen gegen die offizielle Parteilinie. So warnt er vor „Hysterie und Panik“ in der Klimadebatte und fordert einen Schwenk in der Flüchtlingspolitik, mit dem Argument, dass neben Asylsuchenden, die aus humanitären Gründen aufgenommen werden müssen, auch „Gesindel“ ins Land komme; Menschen, „die ihren Aufenthalt für kriminelle Aktivitäten oder zur Ausbeutung des Sozialstaates nutzen“. Speziell mit dieser Äußerung provozierte Weingarten harte Kritik innerhalb der SPD.

Andrea Nahles tritt am Montagabend erstmals seit ihrem Rücktritt als Partei- und Fraktionsvorsitzende im Bundestag Anfang Juni wieder öffentlich auf. Sie hält einen Vortrag im Kloster Maria Laach, unweit ihres Heimatdorfes in der Eifel. Nahles‘ Thema ist dort „Die Gleichberechtigung von Mann und Frau laut Grundgesetz und im wahren Leben“. Anschließend will sie Fragen aus dem Publikum beantworten, allerdings nicht solche zu ihrem Rücktritt oder zur Lage der SPD, wies es in ihrem Wahlkreisbüro heißt.