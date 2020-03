Ringen um CDU-Vorsitz : Talks und Townhalls

Das Logo der CDU steht an der Eingangstür an der Wasserstraße in Düsseldorf. Bild: dpa

Die drei Kandidaten für den Vorsitz der CDU haben sich am Montagabend in der Parteizentrale in Berlin getroffen und auf das weitere Vorgehen bis zum Sonderparteitag am 25. April in Berlin geeinigt. Geplant von Seiten der CDU sind „CDU live“-Talks mit den Kandidaten und zwei zentrale, digitale sogenannte „Townhalls“ mit allen drei Bewerbern, hieß es am Montagabend aus dem Konrad-Adenauer-Haus.

Darüber hinaus sei beabsichtigt, den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, auf „Kandidaten-Fragebögen“ Fragen an die Bewerber zu richten. Nicht vorgesehen sind dagegen gemeinsame Auftritte vor Landesverbänden. Als im Herbst 2018 die Nachfolge der Parteivorsitzenden Angela Merkel zu regeln war, waren die drei Bewerber auf acht Regionalkonferenzen jeweils zu dritt aufgetreten und hatten sich der Parteibasis gestellt. Am Montagabend nahmen außer den Bewerbern Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen die scheidende Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretär Paul Ziemiak und Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig an dem gut einstündigen Treffen teil.

Im Adenauer-Haus hieß es zudem, dass sich zehn weitere CDU-Mitglieder um den Parteivorsitz bemühten. Diese wurden bisher allerdings nicht nominiert. Grundsätzlich hat jedes Mitglied der CDU das Recht zu kandidieren. Eine antragsberechtigte Gliederung der CDU, etwa ein Kreisverband oder der Vorstand einer CDU-Bundesvereinigung wie etwa der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft, kann einen Bewerber schriftlich gegenüber der CDU-Bundesgeschäftsstelle vorschlagen. Auf dem Parteitag selbst ist jeder stimmberechtigte Delegierte vorschlagsberechtigt und kann dort einen anderen Delegierten, sich selbst oder auch ein anderes CDU-Mitglied, das nicht Delegierter des Parteitages ist, zur Wahl vorschlagen.

„Demokratischer Wettbewerb“

Die Kandidaten verständigten sich nach Angaben aus dem Adenauer-Haus darauf, dass am 25. April eine Nachwahl des Parteivorsitzenden stattfindet. Sollte es zu weiteren Wahlen im Vorstand oder Präsidium kommen, handele es sich auch dabei um Nachwahlen. Das kann nach derzeitiger Lage geschehen, wenn der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, der stellvertretender Bundesvorsitzender ist, die Wahl gewinnt. Geplant ist, dass dann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für den freigewordenen Stellvertreterplatz kandidiert. Die Mitglieder von Vorstand und Präsidium der CDU stellen sich ansonsten wie geplant turnusgemäß auf dem Parteitag in Stuttgart Anfang Dezember zur Wahl.

Kramp-Karrenbauer sagte am Montagabend, es sei ein „sehr gutes und konstruktives“ Gespräch gewesen. Es sei vor allem um die Frage gegangen, „wie wir diesen demokratischen Wettbewerb so organisieren, dass die CDU als Volkspartei weiterhin Deutschlands Zukunft gestalten kann“. Ziemiak sagte: „Die Kandidaten zeigen mit diesem abgestimmten Verfahren, dass sie zum Wohle der CDU gemeinsam den Weg bis zum Parteitag gestalten wollen.“ Die Mitglieder der CDU würden mehrfach die Gelegenheit haben, den Kandidaten ihre Fragen zu stellen. Das Konrad-Adenauer-Haus werde sofort mit den Vorbereitungen für die besprochen Formate beginnen und bald konkrete Termine veröffentlichen.