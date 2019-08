https://www.faz.net/-gpf-9q6u2

Agrarlobby : Was kostet die Wurst? Von Livia Gerster

- Aktualisiert am 19.08.2019 - 07:43 Bildbeschreibung einblenden Was sollte eine Wurst kosten? Bild: Fotofinder/Bearbeitung F.A.S. Tiere leiden, der Planet auch. Dabei wäre das leicht zu ändern. Ganz ohne Fleischsteuer. Die meisten deutschen Fleischesser sind hier längst weiter als die Bauern und ihre Bundesministerin. Beitrag weitersagen Permalink: https://www.faz.net/-gpg-9q6u2 Weitersagen abbrechen Vergangenes Jahr bot Edeka ein Suppenhuhn für einen Euro an. Die Leute rannten daraufhin dem Supermarkt nicht die Bude ein, sondern empörten sich: Wie muss das Tier gelebt haben, damit es so billig sein kann? Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Die meisten deutschen Fleischesser sind längst weiter als die Bauern und ihre Bundesministerin. Sie wollen nicht Vegetarier werden, aber sie würden mehr Geld ausgeben für besseres Fleisch. Viele Umfragen haben das gezeigt. Das Schwein, das zur Wurst wurde, soll nicht unter Qualen gelitten haben: In der dunklen Enge gemästet, den Ringelschwanz amputiert, die Ohren geschlitzt, die Ferkel kastriert. Letzteres immerhin ab 2021 mit Betäubung. Das Schwein soll auch nicht mit Antibiotika vollgepumpt sein und resistenten Keimen. Und es soll nicht das Klima erwärmen. Kein Nahrungsmittel dieser Welt braucht so viel Platz wie Fleisch und Milch, laut Fleischatlas der Böll-Stiftung 77 Prozent des globalen Agrarlandes. Da wir immer mehr Menschen werden, brauchen wir auch immer mehr Tiere, und die brauchen mehr Futter. Das wird auf riesigen Feldern angebaut. Die Monokulturen verdrängen den Regenwald in Südamerika, Menschen, Pflanzen und Tiere leiden dort unter dem Dünger und den Pestiziden. Im kürzlich veröffentlichten Bericht des Weltklimarates ist zu lesen, dass ein Viertel der weltweit vom Menschen ausgestoßenen Klimagase aus der Land- und Forstwirtschaft stammen. Vergangene Woche regte der Tierschutzverband deshalb eine Abgabe auf Fleisch an. Politiker verschiedener Parteien fanden den Vorschlag gut und drehten ihn weiter: Man könnte Fleisch doch mit den vollen 19 Prozent besteuern statt nur mit sieben. Die Diskussion war dann aber schon vorbei, bevor sie angefangen hatte. Das würde nur die Armen treffen, murrten die Kritiker. Das teure Biofleisch würde dann noch teurer, die Leute griffen wieder zum Discountersteak. Dabei war der Vorschlag eher als Anregung gedacht. Der grüne Agrarpolitiker Friedrich Ostendorff denkt an eine schrittweise Erhöhung, etwa auf zwölf Prozent – während Biofleisch weiterhin vom verminderten Steuersatz profitieren soll. „Seit Jahren wird gefordert, die Ställe umzubauen. Mit dieser Maßnahme könnten wir es bezahlen.“ Im Bundeslandwirtschaftsministerium hieß es, von einer „Schnitzelsteuer“ halte man nichts. „Wir wollen den Leuten nicht vorschreiben, was sie essen sollen.“ Das ist ein Lieblingssatz von Julia Klöckner, wenn es um Fleisch geht oder um Zucker. Die Ministerin sagt auch: „Der Verbraucher hat es in der Hand, welche Wirtschaftsweise er mit seinem Geldschein unterstützt.“ Dennoch begrüße sie die Diskussion, versichert sie. „Die geeigneten Instrumente und Wege“ würden gerade in einem „von mir eingesetzten Kompetenznetzwerk“ diskutiert. Das klingt gut, doch an Kompetenz mangelt es eigentlich nicht. Das Landwirtschaftsministerium hat schon 2015 vierzehn kompetente Wissenschaftler beauftragt. Auf vierhundert Seiten empfahlen sie, was die Politik für eine artgerechte, umweltschonende und gesellschaftlich akzeptierte Tierhaltung tun solle. Dann aber war davon im Ministerium nie mehr die Rede. Was ist ein ehrlicher Preis für Fleisch? Dabei ist die Idee einer Fleischsteuer weder neu noch originell. Es gibt unzählige Möglichkeiten, dem Fleisch einen ehrlichen Preis zu geben. Das Tierwohllabel der Ministerin hätte so eine Möglichkeit sein können. Schon seit Jahren wird eine Kennzeichnung für Fleisch gefordert, an der die Käufer erkennen, wie das Tier gehalten wurde. Wie es geht, sieht man an der Beschriftung auf Eiern: Seit 2005 muss markiert werden, ob die Hühner auf freiem Land oder in Batterien ihre Eier legten. Seitdem kaufen die Menschen immer mehr Bioeier. Käfige sind mittlerweile ganz verboten. false Artikel auf einer Seite lesen 1

