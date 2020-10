Aktualisiert am

Der neue Schulalltag : „Alles, was Schüler lieben, fällt weg“

Seit den Sommerferien gehen die Kinder wieder jeden Tag zur Schule. Wie lief es in den vergangenen Wochen in Deutschland?

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Es war die richtige Entscheidung, wieder zum normalen Präsenzunterricht zurückzukehren. Der erste Schultag nach den Sommerferien war ein großes Hallo! So viele Schüler haben sich noch nie auf den Schulbeginn gefreut wie in diesem Jahr. Solange die Infektionszahlen in Deutschland vergleichsweise niedrig sind, geht das gut mit den Konzepten, die wir haben. Aber die Frage ist, ob die Maßnahmen im Winter noch ausreichen. Ich sage es ganz offen: Die Schulen wieder zu schließen wäre eine Katastrophe. Nicht nur für die Eltern und die Wirtschaft, sondern vor allem für die Kinder und Jugendlichen.