FAZ Plus Artikel Deutsche Umwelthilfe : Erfolg macht gefährlich

Die Deutsche Umwelthilfe hat viele Gegner. Den Gerichten ist das ziemlich gleichgültig. Auch das Urteil des BGH zeigt, der Verein weiß Justitia an seiner Seite. Zurecht?

Erfolg macht nicht immer glücklich, besonders nicht die anderen. Womöglich ist das die wichtigste Erkenntnis aus dem Umgang mit der Deutschen Umwelthilfe und dem Wunsch ihrer erbitterten Gegner, sie ein für alle Mal aus dem Verkehr zu ziehen. Gerade war sie wieder einmal sehr erfolgreich, diesmal vor dem Bundesgerichtshof in eigener Sache. Die höchsten deutschen Zivilrichter haben am vergangenen Donnerstag den härtesten Vorwurf abgeräumt, der gegen die Umwelthilfe aufgefahren wurde, um ihr die Legitimität zu entziehen: dass sie ein „Abmahnverein“ sei, dem in Tat und Wahrheit der Verbraucherschutz ziemlich gleichgültig sei und der sich „rechtsmissbräuchlich“ verhalte.

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

Ehe Missverständnisse aufkommen: Eigentlich geht es den Kritikern, besonders aus der CSU und der Autoindustrie, um etwas ganz anderes. Ihnen sind die Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge ein Dorn im Auge, die die Deutsche Umwelthilfe gerade Kommune für Kommune durchsetzt, oder genauer: durchsetzen lässt. Wie in einem Rechtsstaat üblich, sind es die Gerichte, die die Bundesländer zur Überarbeitung ihrer Luftreinhaltepläne anhalten. Die Umwelthilfe liefert nur Argumente, die offenbar besser sind als die der Gegner.