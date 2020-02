Scharfe Kritik an Klingbeil : AKK kritisiert SPD für „Schmutzkampagne“

Mit ungewohnt heftigen Worten hat die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den Koalitionspartner SPD kritisiert und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vorgeworfen, eine „bewusste Diffamierung und Schmutzkampagne gegen die CDU“ zu betreiben. Was die Abgrenzung von der AfD betreffe, gebe es an der Position der Bundespartei „überhaupt nichts zu deuteln“, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin nach Sitzungen der CDU-Führungsgremien. Es gebe entsprechende Parteitagsbeschlüsse, dass die CDU mit der AfD nicht zusammenarbeiten werde. „Und der Generalsekretär der SPD stellt sich seit Monaten hin und erklärt strikt weg: Es gibt ein Problem der Bundes-CDU in ihrer Abgrenzung zur AfD.“

Entweder behaupte Klingbeil damit, dass die gesamte Führungsspitze der CDU lüge, oder er müsse die Zusammenarbeit mit der CDU als so unerträglich empfinden, „dass er dann Konsequenzen ziehen muss“. Kramp-Karrenbauer verlangte von dem SPD-Generalsekretär, seine Angriffe entweder zu unterlassen oder seine Partei dazu aufzufordern, die große Koalition zu verlassen.

In einer Pressekonferenz im Anschluss reagierte Klingbeil auf die Vorwürfe Kramp-Karrenbauers. Er habe sich am 5. Februar, als FDP und CDU den Anstand verloren und zusammen mit der AfD den thüringischen Ministerpräsidenten gewählt hätten, gefragt, ob er in den Monaten zuvor „nicht hätte lauter sein müssen“. Schon damals habe sich angedeutet, dass es zu solchen Tabubrüchen kommen könnte, so Klingbeil. Von den Vorkommnissen in Thüringen werde sich die CDU „lange nicht erholen“. Er glaube Kramp-Karrenbauer und dem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, dass sie die Tür zur AfD geschlossen halten wollten, ergänzte Klingbeil. „Es reicht aber nicht, dass zwei an der Spitze der Partei das wollen.“ Diese Haltung müsse die CDU bis in die Ortsverbände durchdringen, forderte der SPD-Generalsekretär. Er wünsche dem Koalitionspartner viel Glück dabei, diese Frage für sich zu klären, aber diese Aufgabe müsse nun angegangen werden.

Mit Blick auf den Ausgang der Bürgerschaftswahl in Hamburg und das schlechte Abschneiden der CDU sagte Klingbeil: „Das ist die Quittung für eine unklare Haltung, die man in Thüringen hatte.“ Am Sonntagabend hatte er sich im ZDF ähnlich geäußert. Das CDU-Ergebnis gehe auch darauf zurück, dass die Union unklar sei – in ihrer Abgrenzung nach rechts, in ihrem Umgang mit der AfD, mit ihrem Kurs in Thüringen. „Das grenzt ja schon an Peinlichkeit, wie sich die CDU da in Thüringen verhält“, sagte er. Die SPD sei hingegen mit ihrer klaren Haltung gegen Rechts erkennbar gewesen.

Im Zuge der Thüringen-Krise hatte Klingbeil die CDU immer wieder scharf angegriffen. Dem „Spiegel“ sagte er etwa, bei der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten sei es darum gegangen „Hand in Hand mit Nazis an Ministerposten zu kommen“.