Bewerber für SPD-Vorsitz : „Wir sind stellenweise wund“

Frau Kampmann, Herr Roth, Sie bewerben sich gemeinsam für den SPD-Parteivorsitz. Offenbar ist der Job nicht allzu beliebt, denn Sie sind bislang die einzigen beiden Kandidaten. Was würden Sie denn besser machen als Andrea Nahles, die zuletzt gescheiterte ist in diesem Amt?

Kampmann: Wir wollen uns in den großen inhaltlichen Fragen klarer positionieren. Das erwarten die Menschen von uns. Gerade bei den Themen Digitalisierung und Klimawandel muss wieder deutlich werden, wo die SPD hin will. Wir werden der Globalisierung nur mit einem starken Europa begegnen können. Deswegen bin ich sehr froh, mit Michael Roth einen überzeugten Europäer an meiner Seite zu haben.

Roth: Die SPD beweist Mut, indem sie jetzt eine Doppelspitze zulässt. So können unterschiedliche Fähigkeiten und Ideen zusammengebracht werden. Und vielleicht bilden wir unsere Gesellschaft so auch besser ab als nur mit einer Person. Vor allem wollen wir zwei zeigen: Gemeinsam sind wir stärker!

War bisher der Meinungskorridor zu eng?

Roth: Viel schlimmer: In vielen der großen Fragen ist die SPD nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Viele Menschen sind angesichts der dramatischen Umbrüche tief verunsichert. Das nutzen Populisten und Nationalisten schamlos aus. Wir wollen dagegen halten. Die SPD ist das älteste Bündnis gegen Rechts. Wir können das!

Wenn die SPD sich öffnet, besteht da nicht die Gefahr der Beliebigkeit? Ihr Generalsekretär Lars Klingbeil sagte mal, man müsse einen Sozialdemokraten nachts um drei wecken können und er müsse sagen können, welches die drei zentralen Themen der SPD seien.

Kampmann: Es kann eine Bereicherung sein, wenn die SPD sich öffnet. Wir wollen die Fenster und Türen aufreißen und frische Ideen reinlassen. Unsere Mitglieder wollen wir stärker beteiligen, aber auch andere einladen, bei uns mitzumachen. Wir wollen ehrenamtlich und kommunal Aktive in den Parteivorstand einbeziehen.

Roth: Es sind viele junge Leute in den vergangenen Jahren in die SPD eingetreten. Da steckt eine Menge kreatives Potential, das wir nutzen wollen. Mir ist übrigens die Sozialdemokratin oder der Sozialdemokrat am liebsten, die oder der nachts beruhigt durchschlafen kann.

Ist die SPD zu ängstlich?

Roth: Das hat mit den Umfragen und den letzten Wahlniederlagen zu tun. Wir sind stellenweise wund. Aber das bietet auch eine Chance für Neues. Wir brauchen eine Führung, die führt, aber auch ermutigt. Die SPD kam mir in letzter Zeit wie ein ordentlich funktionierender Reparaturbetrieb vor. Die SPD ist aber immer dann erfolgreich, im Bund, in den Ländern, den Kommunen, wenn sie Regierungsarbeit damit verbindet, spannend zu sein bei grundsätzlichen Themen. Wir müssen wieder den Mut haben, klare Kante zu zeigen und anzuecken.

Seit anderthalb Jahren kreist die SPD um den Begriff Erneuerung. Wollen Sie die auch weiterführen, wenn Sie Parteivorsitzende werden sollten?

Kampmann: Es geht doch nicht um Begriffe. Wir müssen unsere Strukturen insofern modernisieren, so dass sie zum Beispiel für junge Eltern attraktiver wird. Wir wollen neue Beteiligungsformen anbieten. Hierzu gehört auch, sich online einbringen zu können.

Und man hatte den Eindruck, dass die SPD vor allem auf Leute setzte, die den Apparat gut verstanden, aber nicht das Herz des Wählers erreichten.

Roth: Wir suchten immer die eierlegende Wollmilchsau. Dabei haben wir viele gute Leute zerschlissen. Die SPD muss raus aus den Sitzungssälen. Wir wollen kurze, knappe Gremiensitzungen, und dann ganz viel Zeit draußen verbringen. Mich deprimiert diese Binnenfixiertheit. Wenn wir aus dem eigenen Saft kommen, dann sind wir auch wieder anschlussfähig.

Frau Kampmann, Sie wollen vor allen Dingen das Ökologische politisch angehen. Läuft die SPD da den Grünen hinterher und wird sie doch nie erreichen?

Kampmann: Wir wollen die Grünen nicht kopieren, sondern unser eigentliches Thema, die Gerechtigkeit, in den Mittelpunkt stellen. Klimawandel ist auch eine soziale Frage. Es kann nicht angehen, dass Bahntickets teurer sind als Flugtickets. Mobilität ist für viele Menschen ganz wichtig.

Es werden noch einige Kandidatennamen für den Vorsitz gehandelt: Familienministerin Giffey, der Juso-Vorsitzende Kühnert, Generalsekretär Klingbeil. Sie alle sind bekannter als Sie beide. Wie wollen Sie da für sich werben?

Roth: Wir freuen uns auf einen fairen Wettbewerb der Ideen, der die Partei belebt. Es soll endlich losgehen. Die Ungeduld in der SPD ist doch mit Händen zu greifen! Auch wer noch nicht so bekannt ist, kann erfolgreich sein. Unsere Familienministerin Franziska Giffey ist dafür doch ein Beispiel. Wer kannte sie vor zwei Jahren?

In der CDU konnte man beobachten, wie der Wettstreit um den Vorsitz eine Partei nicht nur versöhnen, sondern Gräben auch vertiefen kann. Wie wollen Sie das verhindern?

Kampmann: Um das zu beantworten ist es noch zu früh. Michael Roth und ich freuen uns jedenfalls auf das Verfahren. Wichtig ist es, eine demokratische Entscheidung herbeizuführen. Am Ende müssen wir zusammenstehen.

Roth: Egal wer letztlich vorne liegt - am Ende muss vor allem die SPD gewinnen.

Bei Ihrer Reise an die Basis wird Ihnen die Frage nach der Zukunft der großen Koalition mit Sicherheit häufig begegnen. Sind Sie für oder gegen die Fortsetzung der großen Koalition?

Kampmann: Die Groko ist nicht unser Wunschbündnis. Wir kämpfen für andere progressive Mehrheiten. Aber die Groko ist doch wirklich nicht der einzige Grund, warum die SPD in einer schwierigen Lage ist. Die Frage beschäftigt viele unserer Mitglieder, deswegen wollen wir nach der Halbzeit der Legislaturperiode ein Mitgliedervotum durchführen. Immerhin haben die Mitglieder auch über den Eintritt in die Koalition abgestimmt.

Roth: Wir haben viel Vertrauen in die Mitglieder unserer Partei. Aber die Groko allein entscheidet nicht über die Zukunft der SPD. Das haben wir selbst in der Hand. Wenn wir wieder selbstbewusster und stärker werden, ist mir vor der Zukunft nicht bange.