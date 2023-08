Aktualisiert am

Die Zeitenwende zwingt auch die Wissenschaft zu strategischem Denken in Sicherheitsfragen. Kooperationen mit China sollen geprüft und die Trennung von ziviler und militärischer Forschung hinterfragt werden. Ein Gastbeitrag der Bundesforschungsministerin.

Wir erleben eine Zeitenwende, die weite Bereiche unseres Lebens erfasst. Maßgeblich dafür ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen gravierenden Folgen. Auch schon zuvor befand sich die Welt im Umbruch: Multipolarität, Cyberbedrohungen und systemische Rivalität gerade mit China nehmen stetig zu. All das hat Konsequenzen für Wissenschaft und Forschung. So hat mein Haus als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine alle laufenden und geplanten Maßnahmen mit Russland eingefroren. Zugleich haben wir den kritischen Blick auf China geschärft.

Die Zeitenwende macht einen strategischeren Ansatz erforderlich, der das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit mit unseren sicherheitspolitischen Interessen in Einklang bringt. In diesem Jahr hat die Bundesregierung mit der Nationalen Sicherheitsstrategie und der China-Strategie einen wichtigen Rahmen dafür geschaffen. Zur Umsetzung ist es nun notwendig, bisherige Praktiken zu überprüfen und bestehende Denkmuster zu hinterfragen. Konkreter Handlungsbedarf besteht in drei Bereichen: