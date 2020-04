Betrug bei Corona-Staatshilfen : Gelegenheit macht Diebe

Das Hauptinstrument zur Abwehr wirtschaftlicher und politischer Konsequenzen der Corona-Pandemie ist Geld – viel Geld. Rasch haben Bund und Länder Milliarden mobilisiert, für Konzerne ebenso wie für Solo-Selbständige. In den Ländern fließt das Geld in Strömen: Mehr als 300.000 Anträge wurden in Nordrhein-Westfalen bewilligt, 400.000 sind es in Bayern. In Berlin brachen wegen Überlastung die Antragsportale der Investitionsbank zusammen. 1,3 Milliarden Euro waren innerhalb einer Woche verteilt, etliche bekamen deutlich mehr als sie beantragt hatten. Dazu reichten Betriebsname, Gründungsdatum und eine Steuer-Identifikationsnummer. Nach ein paar Tagen waren diejenigen die Dummen, die noch nichts beantragt hatten – egal, ob sie Geld brauchten. Geprüft wurde praktisch gar nichts. Sogar doppelte Hilfe konnte beantragt werden, erst beim Land, dann beim Bund.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Allmählich wird klar, dass die Corona-Krise auch eine große Gelegenheit für Betrug bietet. Nachdem sich teilweise millionenschwere Delikte häufen und viele Berichte über Einzelfälle kursieren, beginnt die Regierung nun gegenzuhalten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte am Dienstag zumindest an, dass Betrug aufgedeckt und geahndet werde. Im Fernsehen sagte der SPD-Politiker: „Die meisten werden sich anständig benehmen, und die schwarzen Schafe, die es jetzt auch gibt, die betrügen, die werden wir erwischen, die werden wir auch ahnden.“ Niemand solle jetzt Trittbrettfahrer dieser Entwicklung sein. Es gebe, so rief Heil in Erinnerung, „Recht und Gesetz auch in diesen Zeiten“. Man werde die, die etwa bei der Kurzarbeit betrügen, „mit dem Zoll verfolgen, und wir werden die Fälle auch ahnden“.