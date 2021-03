„Klerikalismus ausgeblendet“ : Betroffenenbeirat kritisiert Kölner Missbrauchsgutachten

Aktualisiert am

Der Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz hat das Kölner Missbrauchsgutachten und Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki scharf kritisiert. Die „mediale Inszenierung“ der Veröffentlichung des Gutachtens der Kanzlei Gercke Wollschläger, habe nicht nur den Blick der Betroffenen unberücksichtigt gelassen, sie habe auch gezeigt, „dass den Kirchenverantwortlichen immer noch nicht vollumfänglich bewusst ist oder sie nicht wahrhaben wollen, welche weitreichenden und verheerenden Folgen die Taten selbst und das Vertuschen für das Leben der Opfer bedeuten“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung.

Als „besonders problematisch“ bewertet der Betroffenenbeirat den Ausschluss der Betroffenen von der Erstellung des Gutachtens. Zudem lasse die Beschränkung des Gutachtens auf eine rein strafrechtliche Betrachtung „Zweifel an einem kirchlichen Willen zu einer umfassenden und grundlegenden Aufarbeitung aufkommen“. Angesichts des moralischen Selbstanspruchs der katholischen Kirche als ‚Moralagentur‘ sowie des Prüfauftrags des Erzbistums Köln, der auch eine Berücksichtigung des kirchlichen Selbstanspruchs vorgesehen habe, sei es nicht einsichtig, dass ethisch-moralische Verfehlungen und Pflichtverletzungen in den Kölner Gutachten nicht bewertet worden seien.

„Grundsätzliche Verweigerungshaltung gegenüber Reformen“

Der Betroffenenbeirat bemängelt, dass das Gutachten systemische Ursachen für sexuellen Missbrauch und dessen Vertuschung wie Sexualmoral, Zölibat, Klerikalismus, Männerbündigkeit oder fehlende Partizipation von Frauen „weitestgehend ausgeblendet“ oder gar nicht betrachte. Das stehe im Gegensatz zu der von der Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen Missbrauchsstudie vom September 2018. Kardinal Woelki wirft der Betroffenenbeirat vor, die systemischen Ursachen in seiner Stellungnahme zur Veröffentlichung des Gutachtens nochmals infrage gestellt zu haben, indem er ein weiteres Mal den Zusammenhang zwischen der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch und kirchenpolitischen Fragen relativiert oder abgelehnt habe.

Das von Woelki zuerst in Auftrag gegebene Missbrauchsgutachten der Münchner Kanzlei Wastl Spilker Westpfahl, das Journalisten und Betroffene inzwischen einsehen konnten, benenne hingegen klar missbrauchsbegünstigende Aspekte und enthalte Reformempfehlungen, so der Betroffenenbeirat. Aus einer „grundsätzlichen Verweigerungshaltung gegenüber Reformen oder gar Furcht vor solchen ein unliebsames Gutachten zurückzuhalten“ und auf diese Weise einen Wandlungsprozess zu bremsen, sei „grob fahrlässig“, heißt es in der Erklärung mit blick auf Kardinal Woelki.

Dabei spiegele sich auch in dem Kölner Gutachten wieder, dass es eben diese „systemischen Probleme“ gewesen seien, die Missbrauch und Vertuschung möglich gemacht hätten. Als Beispiel verweist der Betroffenenbeirat darauf, dass der Kölner Kardinal Joachim Meisner die Akten zu Missbrauchsfällen laut dem Gutachten unter der Bezeichnung „Brüder im Nebel“ geführt hat. Das von Kardinal Woelki angekündigte „Mitnehmen“ der Betroffenen in Köln ist aus Sicht des Betroffenenbeirats „mehr kosmetisch als tatsächlich systematisch fundiert“.

Der Betroffenenbeirat kritisiert nicht nur die Aufarbeitung von Missbrauch in Köln. Auch in anderen Bistümern könne man „bis heute noch keine breite Bereitschaft erkennen, Verantwortung für die Auswirkungen auf das heutige Leben der betroffenen Kinder und Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen zu übernehmen“.

Der Betroffenenbeirat spricht sich für ein staatliche Begleitung der Aufarbeitung von Missbrauch in der Kirche aus. „Kirche kann es nicht alleine.“ Aufarbeitung und vor allem deren Bewertung und die damit verbunden Konsequenzen könnten und dürften keine allein innerkirchliche Angelegenheit bleiben, wenn sie nachhaltig erfolgreich sein sollen. Der Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz hat sich im November vergangen Jahres konstituiert. Dem Beirat gehören insgesamt sieben Frauen und fünf Männer aus verschiedenen Bistümern an. Das Gremium soll die Einbindung von Betroffenen in die Aufarbeitung von Missbrauch stärken.