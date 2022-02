Besuch in NRW : Habeck lobt Wüst

Der Antrittsbesuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung war seit Wochen intensiv vorbereitet worden. Auf Habecks Energiewende-Tour gilt das dicht besiedelte Industrieland NRW schließlich als eine der wichtigsten Station. „Man muss es nicht überhöhen, aber wenn der klimaneutrale Umbau der Industrie gelingt, dann hier in Nordrhein-Westfalen“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag im Anschluss an sein Gespräch mit Habeck selbstbewusst. „Wir haben alles, was man dazu an Fähigkeiten und Kompetenzen braucht, die Umsetzung wird natürlich eine riesen Herausforderung werden.“

Hinzu kommt als weitere Herausforderung noch das überaus aggressive Vorgehen Russlands gegen die Ukraine, das Habecks nordrhein-westfälische Agenda überlagert. Seine Antrittsvisite finde zu einer „krisengebeutelten Zeit“ statt, sagte Habeck. Wie der Bundeswirtschaftsminister fand Wüst – derzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, klare Worte. „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Russland verstößt gegen Völkerrechte und das Minsker Abkommen.“ Nach dieser Eskalation könne die Gaspipeline Nordstream 2 nicht ans Netz gehen, sagte Wüst.

„Ich glaube, da ist viel Wahres dran“

Die Entwicklungen in der Ukraine dürften die Energiewende zu einem noch anspruchsvolleren Projekt als ohnehin machen. Denn Gaskraftwerke (und damit ein vorübergehend noch erhöhter Gasverbrauch) sind als Brückentechnik ein zentraler Teil des Projekts. Nur so ist es möglich, den Kohleausstieg wie von der Ampelkoalition gewünscht auf 2030 vorzuziehen. Habeck wertete die aktuellen Ereignisse als Beleg dafür, wie wichtig es schon aus geostrategischen Gründen sei unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. „Je mehr wir in der Lage sind, Energie in Deutschland selbst zu produzieren und nicht von Importen abhängig zu sein, umso souveräner können wir auch außen- und sicherheitspolitisch agieren.“ Gleichwohl werde man kämpfen müssen, um die Abhängigkeit von Gas und fossilen Rohstoffen insgesamt „wo wir können zu verringern“. Es werde vermutlich einen Sprung bei den Gaspreisen geben. „Krieg treibt die Preise, die fossilen Preise nach oben.“ Doch sei Deutschland „versorgungssicher“.

Wie Habeck hob auch Wüst hervor, in diesen Tagen werde deutlich, wie wichtig es sei, „unsere Quellen für Gas zu diversifizieren“. Zudem erneuerte der CDU-Politiker seine Bereitschaft, die Kohleverstromung schon 2030 zu beenden – und wurde dafür vom grünen Wirtschaftsminister gelobt. Habeck ist sich sicher: Der Umbau eines reichen Industrielands in kurzer Zeit setze „wahnsinnige Mengen an Investitionen frei“. Kraftwerke, Windkraftanlagen und eine Wasserkraft-Infrastrukur müssten aufgebaut und der Maschinenbau umgestellt werden.

Es war Wüst, der am Dienstag darauf hinwies, dass Deutschland nach dem klimaneutralen Umbau weiter auf Energieimporte angewiesen sein werde – und dass NRW auch in dieser Frage schon aktiv sei. Das Land habe eine „gute Partnerschaft“ mit den Beneluxländern. Als deren assoziiertes Mitglied sei NRW in die westliche Nachbarschaft eingebunden. Beim Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur, bei Pipelines und bei Flüssiggasterminals gelte: „Mehr Unabhängigkeit heißt hier – mehr Optionen“. So arbeite man an Möglichkeiten, Wasserstoff aus dem belgischen Antwerpen nach NRW zu importieren. Dazu gebe es auch das große Projekt, Wasserstoff vom niederländischen Rotterdam in das Bundesland zu bringen. „Wir werden Energieimporteure sein müssen, das ist so“, sagte Wüst. Zum Abschluss des Besuchs griff Habeck Wüsts Worte auf. Der Ministerpräsident habe auch im Gespräch am Vormittag gesagt, die Transformation der Gesellschaft gelinge oder scheitere in Nordrhein-Westfalen. „Ich glaube, da ist viel Wahres dran.“