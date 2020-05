Besuch im Fichtelgebirge : Ein bisschen anders

Als Corona noch keine Rolle spielte, sollte dieser Artikel über das Fichtelgebirge nicht ganz so ernst anfangen, sondern so:

„Wo liegt überhaupt das Fichtelgebirge? Damit geht es nämlich schon los: dass viele das nicht wissen. Außer denen, die dort leben. Oder mal gelebt haben – und dann, auf der Suche nach Action oder Arbeit, weggegangen sind. Dabei hat das Fichtelgebirge viel zu bieten. Zum Beispiel Platz. Nur nicht an diesem Winterabend im Kino von Marktredwitz. Da geht es mindestens so eng her wie auf dem Marienplatz in München. Gezeigt wird der neue Imagefilm für die Mittelgebirgsgegend, die sich – damit das ein für alle Mal klar ist – vom östlichen Oberfranken bis in die nördliche Oberpfalz erstreckt, mit Ausläufern noch ins Böhmische. Normalerweise werden in solchen Filmen Sonnenaufgänge gezeigt. Störche, die nisten. Frauen im Frühlingskleid. Oder man wirbt mit den Köstlichkeiten der Küche. Das Fichtelgebirge hätte auch da einiges zu bieten. Doch dieser Film will verblüffen, irritieren, Spaß machen. Er beginnt deshalb ganz anders: mit einem Fichtelgebirgler namens ,Werner‘, der außer Mütze und Schuhen nackt ist. Im Idiom der Gegend, eine Mischung aus Fränkisch, Oberpfälzisch und Egerländisch, sagt er: ,Bei uns geht’s ein bisschen anders zu!‘“