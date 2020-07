Gesundheitsminister : Kostenlose Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer

Binnen drei Tagen muss ein Corona-Test für Auslandsheimkehrer möglich sein, fordern die Gesundheitsminister. In Teststellen am Flughafen sollen sich Reisende aus Risikogebieten einen Abstrich nehmen lassen können.

Wer aus dem Urlaub zurückkehrt, soll sich künftig kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag beschlossen. Wer aus einem Risikogebiet mit dem Flugzeug nach Deutschland einreist, soll schon am Flughafen eine Teststelle aufsuchen können, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Bisherige Regelungen wie eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus Risikogebieten blieben bestehen. Rückkehrer aus Ländern, die nicht als Risikogebiete eingestuft sind, sollen sich ebenfalls kostenlos testen lassen können. Das geschehe aber nicht im Flughafen, sondern über andere Stellen, zum Beispiel bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Auch die sogenannten Aussteigekarten sollen bei Rückkehrern aus Risikogebieten wieder eingeführt werden. Sie sollen stichprobenartig kontrolliert werden. Zudem sollen jene, die mit dem Auto wieder nach Deutschland einreisen, in der Nähe der Grenze stichprobenartig kontrolliert werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: „Wir sind noch mitten drin in der Corona-Pandemie.“ Der zunehmende Reiseverkehr erhöhe das Risiko, dass wieder mehr Infektionen nach Deutschland hineingetragen würden. „Daher wird der Bund die nationale Teststrategie so ergänzen, dass sich alle Reiserückkehrer binnen drei Tagen nach Einreise testen lassen können.“ Es sei aber „klar“, sagte Spahn, dass ein Test „kein Freifahrschein“ sei.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor laut der Deutschen Presseagentur eine Pflicht zum Corona-Test für Urlaubsrückkehrer an allen deutschen Flughäfen verlangt. „Wir brauchen dringend auf Dauer verpflichtende Tests an den Flughäfen“, das gelte insbesondere für Rückkehrer aus Risikogebieten. Zugleich gebe es bayerische Überlegungen, auch für Rückkehrer in Autos auf den Straßen Test-Zentren zu eröffnen. Das bayerische Kabinett soll darüber am Dienstag befinden. Wie die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) der F.A.Z. sagte, vereinbarten die Gesundheitsminister, die rechtliche Grundlage für Pflichttests von Reiserückkehrern aus Risikogebieten zu prüfen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte bereits am Donnerstag angekündigt, das die Tests an den Flughäfen Tegel und Schönefeld Anfang kommender Woche beginnen sollen. Am Frankfurter Flughafen werden derzeit rund 1500 Passagiere pro Tag getestet. Weltweit sind 130 Länder als Risikoländer eingestuft, darunter die Vereinigten Staaten, Israel und die Türkei.

Unterdessen haben Politiker mehrerer Parteien das Bundesgesundheitsministerium kritisiert, nachdem Probleme mit der Corona-Warn-App bekannt geworden waren. Die Regierung habe den Beginn der App „vergeigt“, sagte der Grünen-Abgeordnete Dieter Janecek. „Der fehlende Mut, offen mit Fehlern in der App umzugehen, ist brandgefährlich“, sagte FDP-Fraktionsvizechefin Katja Suding. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind die Probleme mit der App inzwischen behoben.