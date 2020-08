Corona-Demo-Verbot : „Es gibt eine ganz erhebliche Androhung von Gewalt“

Wegen des Streits um die verbotene Großdemonstration gegen die Corona-Politik am Samstag in Berlin hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) vor einem konfliktreichen Wochenende in der Hauptstadt gewarnt. „Es gibt eine ganz erhebliche Androhung von Gewalt. Das macht uns ernsthaft Sorgen“, sagte Geisel im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ vom Freitag. Die Polizei sei jedoch auf alle Szenarien vorbereitet. Tausende Polizisten seien auch aus anderen Bundesländern und vom Bund zusammengezogen worden.

Trotz Kritik auch aus der eigenen Partei steht Geisel zu der Entscheidung des Innensenats, einige Großveranstaltungen von Anti-Corona-Demonstranten an diesem Wochenende zu verbieten. „Es ist ein gravierender Eingriff in die Grundrechte. Aber ich halte die Entscheidung nach wie vor für richtig“, sagte er und verwies auf die Verstöße gegen den Infektionsschutz bei einer Demonstration am 1. August. Damals hatte auch die Initiative Querdenken 711 die Veranstaltung angemeldet. „Es wäre naiv anzunehmen, dass sie sich diesmal an die Auflagen halten würden“, sagte Geisel.

Innensenat sieht sich Drohungen ausgesetzt

Die Initiative reichte am Donnerstag einen Eilantrag beim Berliner Verwaltungsgericht gegen das Verbot der Veranstaltung ein. Die Klage sieht Geisel gelassen: „Wir leben in einem Rechtsstaat, da gehört es dazu, dass Gerichte unser Handeln auch aufhalten können.“

Seit dem Verbot sehe sich der Innensenat einer Vielzahl von teils massiven Drohungen ausgesetzt, sagte Geisel. Aus Sorge um die Besucher habe er bereits einen lange geplanten Wahlkreisbesuch abgesagt. Die Drohungen überstiegen „in Menge und Aggressivität alles, was ich bisher erlebt habe“.

Mit einer Entscheidung über den Eilantrag ist am Freitag zu rechnen. Bei einer Niederlage könnten die Veranstalter noch vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Sollte das Verwaltungsgericht in Berlin das Verbot kippen, kann auch die Berliner Versammlungsbehörde noch vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.