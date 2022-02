Antje Kapek : Berlins Grünen-Fraktionsvorsitzende tritt überraschend zurück

Aktualisiert am

Sie sei in Folge des Wahlkampfes, der Koalitionsverhandlungen und der Pandemie zu erschöpft, um ihren Pflichten in vollem Umfang nachzukommen, begründete Kapek ihre Entscheidung.

Antje Kapek am 22. Februar in Berlin Bild: dpa

Berlins Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek hat überraschend ihren Rücktritt erklärt. Sie wolle sich mit sofortiger Wirkung von der Fraktionsspitze zurückziehen, sagte sie in einer persönlichen Erklärung am Dienstag im Abgeordnetenhaus. Kapek ist seit 2012 Fraktionschefin, seit 2016 gemeinsam mit Silke Gebel. Ihre Ko-Vorsitzende werde bis zur Neubesetzung der Position die Geschäfte der Fraktion führen. Ihr Mandat als Abgeordnete will Kapek behalten.

Kapek begründete ihre Entscheidung mit den Spuren, die der Wahlkampf und die Koalitionsverhandlungen sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie, politisch und privat, bei ihr hinterlassen hätten. „Das Maß an Erschöpfung hat mittlerweile einen Grad erreicht, der es mir nicht mehr ermöglicht, meinen Pflichten in vollem Umfang nachzukommen“, sagte die 45 Jahre alte Politikerin. „Ich habe mich deshalb schweren Herzens dazu entschieden, jetzt die Reißleine zu ziehen und meine Aufgaben und Ämter als Fraktionsvorsitzende mit sofortiger Wirkung niederzulegen.“

Bereits im Dezember habe es sie „schwer erwischt“, schrieb sie auf Twitter. „Die Situation hat sich leider nicht verbessert und so muss ich jetzt eine persönliche Reißleine ziehen und mir erstmal Zeit für mich zu nehmen.“

Antje Kapek wurde in Berlin-Kreuzberg geboren und hat ihre politische Karriere in der Bezirksverordnetenversammlung dort begonnen, der sie von 2006 bis 2011 angehörte, zuletzt als Vorsitzende der Bezirksfraktion. Seit September 2011 ist sie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Zu den Arbeitsschwerpunkten der studierten Geographin und Regionalplanerin gehören unter anderem Umwelt- und Verkehrspolitik sowie Stadtentwicklung.

Bevor die Grünen die jetzige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch im Herbst 2020 zur Spitzenkandidatin ausriefen, galt auch Kapek neben der damaligen grünen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop als mögliche Anwärterin. Nach der Abgeordnetenhauswahl im September, bei der die Grünen als zweitstärkste Partei hinter der SPD abschnitten, wählten die Abgeordneten Kapek und Gebel abermals an die Fraktionsspitze. Wer ihr dort nachfolgen soll, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.