Klimaschutz-Gruppe : Warum der Berliner Verfassungsschutz „Ende Gelände“ als linksextrem einstuft

Die Sicherheitsbehörden glauben, dass Linksextremisten über eine Klimaschutz-Gruppe anschlussfähig werden wollen. Das sehen auch die Geheimdienste in anderen Ländern so. Das Bündnis „Ende Gelände“ wehrt sich gegen die Einstufung.

Die Jugendorganisationen von SPD, Grünen und Linkspartei waren sich einig. In einem gemeinsamen Aufruf fordern sie, den Verfassungsschutz aufzulösen. Denn dieser sei „nicht in der Lage sein, faschistische Tendenzen angemessen zu bekämpfen“. Deshalb fordern Jusos, Grüne Jugend und Linksjugend: „Er muss abgeschafft werden.“ Konkret werfen sie den Verfassungsschützern vor, sie setzten „rechten Terror und den Einsatz für Klimagerechtigkeit“ als „Extreme“ gleich.

Den aktuellen Anlass für diese Behauptung lieferte der Berliner Verfassungsschutz. In seinem Jahresbericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, führt er die Berliner Gruppe der bundesweiten Kampagne „Ende Gelände“ im Kapitel zum Linksextremismus an. Das Bündnis organisiert Protestaktionen des „zivilen Ungehorsams“ gegen den Braunkohleabbau. Die 30 Mitglieder starke Berliner Gruppe geriere sich zwar „in ihrer Außendarstellung als Klimaschutz-Akteur“, heißt es in dem Bericht. Dabei werde aber verschleiert, dass ihre Ziele weit darüber hinausreichten. So bezeichne sich die linksextremistische „Interventionistische Linke“ (IL) als maßgeblicher Bestandteil von „Ende Gelände“. Das Bündnis nehme zudem bei den von ihm organisierten Aktionen „Gewaltanwendung mindestens billigend in Kauf“.