Wahlen in Berlin ungültig : „So durfte die Wahlleitung nicht rechnen“

Wähler in einer Warteschlange kurz vor der offiziellen Schließung der Wahllokale am 26. September 2021 in Berlin Bild: dpa

Es ist 11 Uhr 26, als Ludgera Selting das Urteil verkündet. „Die Wahlen zum 19. Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen vom 26. September 2021 werden im gesamten Wahlgebiet für ungültig erklärt“, sagt die Vorsitzende des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin im Plenarsaal des Kammergerichts. Mit der deutlichen Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen haben die Richterinnen und Richter das Urteil gefällt.

Eine Überraschung ist es nicht mehr; schon Ende September hatte das Gericht in einer öffentlichen Anhörung seine Bewertung der „Chaos-Wahl“ deutlich gemacht. Warum diese Entscheidung aus Sicht des Gerichts notwendig war, legt die Vorsitzende noch einmal in der Urteilsbegründung dar. Hauptgrund sind die „schweren systematischen Mängel der Wahlvorbereitung“. Sie hätten zu einer hohen Zahl an Wahlfehlern geführt, die die Berliner Wahl vom vergangenen Jahr „zu einem wohl einmaligen Vorgang in der Geschichte der Wahlen in der Bundesrepublik machen“.

Entscheidend ist nach Auffassung des Gerichts, dass die Wahlleitung die für den Wahlvorgang notwendige Zeit pro Wählendem und die Zahl der dafür notwendigen Wahlkabinen nicht oder fehlerhaft berechnet hatte. Die veranschlagte Zeit von drei Minuten pro Wahlvorgang sei zu gering gewesen, denn es galt für drei Wahlen – für den Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksvertretungen – sowie für einen Volksentscheid sechs Stimmen auf fünf Wahlzetteln auszufüllen.

„Flächendeckend“ nach offizieller Wahlzeit gewählt

Doch selbst wenn dafür nur drei Minuten nötig gewesen wären, hätten nur maximal 472 Personen pro Wahllokal wählen können. Dem gegenüber standen aber durchschnittlich 1085 Wahlberechtigte pro Wahllokal. Nur 43 Prozent der Wahlberechtigten hätten also in Präsenz wählen können, bei einer Wahlzeit von fünf Minuten, die das Gericht als Mindestmaß ansieht, sogar nur 26 Prozent.

Mit einer solch geringen Anzahl von Wählern, die in Präsenz und nicht per Briefwahl ihre Stimmen abgeben wollten, „durfte die Landeswahlleitung nicht rechnen“, sagt Selting. Hinzu kamen zahlreiche weitere Pannen. In vielen Wahllokalen gingen die Stimmzettel bald aus, in anderen wurden falsche Stimmzettel ausgehändigt, die eines anderen Bezirks. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wurden tausende Stimmzettel kopiert und für gültig erklärt, was den Vorschriften widersprach. Aufgrund der beschriebenen Zustände wurde noch nach 18 Uhr, teilweise bis nach 20 Uhr „flächendeckend“ gewählt, nämlich in 1090 der 2256 Wahllokale. Rund 11 Prozent der Wahllokale hatten nach 18 Uhr 30 noch geöffnet, als die Prognosen lange bekannt waren – auch der Umstand, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen gab.

Für die Frage, ob eine Wahl wiederholt werden muss, ist aber nicht nur die Zahl der Wahlfehler entscheidend, sondern auch die Frage, ob sie sich auf die Verteilung der Sitze auswirken, die sogenannte Mandatsrelevanz. Dabei geht es nach Auffassung des Gerichts nicht darum, ob eine andere Verteilung der Sitze „mathematisch präzise feststeht“, sondern dass sie „konkret möglich“ ist. Das Gericht zählte dafür zahlreiche Fakten auf. Insgesamt wurde der Wahlvorgang für mehr als 100 Stunden unterbrochen, nach 18 Uhr wurde insgesamt noch rund 365 Stunden gewählt. Zudem wurden fast 4000 Stimmzettel für die Erststimme und mehr als 1500 für die Zweitstimme nicht ausgeteilt und rund 2000 falsche Stimmzettel für jeweils die Erst- und Zweitstimme ausgegeben.

Mögliche Auswirkungen auf die Sitzverteilung

Das Gericht geht von 20.000 bis 30.000 Stimmabgaben aus, die von Wahlfehlern betroffen sind. Wie sie sich verteilt hätten, könnte sich auf die Sitzverteilung ausgewirkt haben. So hätten knapp 2000 Stimmen mehr der AfD einen weiteren Sitz im Abgeordnetenhaus verschafft. Hätten die Grünen knapp 10.000 Stimmen mehr bekommen, dann hätten sie einen weiteren Sitz im Abgeordnetenhaus errungen. Eine nur dreistellige Zahl von Stimmen für die FDP in Berlin-Charlottenburg hätte dazu geführt, dass es Verschiebungen zwischen den verschiedenen Bezirkslisten der Partei gegeben hätte.

Auch eine Verschiebung von Sitzen innerhalb einer Partei sei mandatsrelevant, befand das Gericht. Die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen seien allein schon deshalb ebenfalls zu wiederholen, weil sie nach dem Wahlgesetz zur gleichen Zeit wie die Wahl des Abgeordnetenhauses erfolgen müssen.

Die Wiederholungswahl muss mit dem Tag der Urteilsverkündung spätestens nach 90 Tagen erfolgen. Das soll am letzten möglichen Sonntag innerhalb dieser Frist geschehen, am 12. Februar. Dann werden die Berliner noch einmal wählen.