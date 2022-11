Berliner Stadtschloss : Protest gegen geplante Verhüllung von Bibelzitaten

Aktualisiert am

Kulturstaatsministerin Claudia Roth plant eine „temporäre Überblendung“ des Bibelzitats am Berliner Stadtschloss. Dafür erntet sie nun erhebliche Kritik aus der Union.

Die Kuppel des Humboldt-Forums, einem teilweisen Nachbau des Berliner Stadtschlosses, am 27. August 2020. Bild: Lucas Bäuml

Die Ankündigung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), die Bibelinschrift an der Kuppel des nachgebauten Berliner Stadtschlosses durch eine „temporäre Überblendung“ zu verhüllen, ist auf Protest der Union im Bundestag gestoßen. Roth habe die Inschrift „offenbar überhaupt nicht verstanden“, schrieb die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion Dorothee Bär (CSU) in einer Mitteilung. „Wenn sie sie jetzt verhüllen lässt, dann disqualifiziert sie sich vollends für ihr Amt.“

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Die kultur- und medienpolitische Sprecherin der Fraktion, Christiane Schenderlein (CDU), äußerte: „Der Bibeltext auf der Kuppel des Berliner Stadtschlosses muss sichtbar bleiben.“ Schenderlein bezeichnete es als ausreichenden Kompromiss, dass man sich geeinigt hat, die Bibelpassagen durch eine Informationstafel in ihren Kontext zu stellen. Sie äußerte die Sorge, dass „im nächsten Schritt sogar das Kreuz auf der Kuppel infrage gestellt wird.“

Der Text auf der Kuppel, den König Friedrich Wilhelm IV von Preußen (1795 bis 1861) aus mehreren Fundstellen kombiniert hatte, lautet: „Es ist in keinem andern Heil, . . . denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“ Roth hatte schon zu Jahresbeginn deutlich gemacht, dass sie dem Text kritisch gegenübersteht. Sie sieht dadurch die Weltoffenheit des im wiedererrichteten Stadtschloss untergebrachten Humboldt Forums gefährdet.

Mehr zum Thema 1/

Roth hat in der Antwort auf eine umfangreiche Anfrage der Unionsfraktion mitgeteilt, als „Teil der programmatischen Bemühungen zur Auseinandersetzung mit der Symbolik von Kuppel, Kreuz und Inschrift“, werde an „der Umsetzung eines Kunstprojektes zur temporären Überblendung der Inschrift mit alternativen, kommentierenden und reflektierenden Texten“ gearbeitet. Bär sagte, es sei nicht die Aufgabe der Kulturstaatsministerin, „die Geschichte umzuschreiben und für die aktuelle ideologische Prägung ihrer Partei passfähig zu machen“.