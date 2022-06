Knappe Wiederwahl : Warum die Berliner SPD Giffey abstraft

Am Montag wurden in Berlin die Unterschriften für ein Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen gesetzt. Der rot-grün-rote Senat, die Bezirke, die Wohnungs- und Bauwirtschaft und die Gewerkschaften verpflichten sich, in den nächsten fünf Jahren auf „Kooperation statt Konfrontation“ zu setzen. Ziel ist es, 100.000 neue Wohnungen in Berlin zu errichten, davon soll die private Wirtschaft 60.000 bauen. Der Senat will im Gegenzug bürokratische Hürden schleifen.

Für Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die das Bündnis vor einem halben Jahr aufs Gleis setzte, ist das ein Erfolg. Einen Tag zuvor hatte ihre Partei der Sozialdemokratin allerdings eine äußerst herbe Niederlage beschert. Auf dem Landesparteitag wurde die ehemalige Bundesfamilienministerin am Sonntag zwar als Vorsitzende der Berliner SPD wiedergewählt, allerdings nur mit 59 Prozent. Dabei war sie die einzige Kandidatin. Vor zwei Jahren, als sie zum erstmals für den Posten kandidierte, hatte sie noch knapp 90 Prozent bekommen.

Nicht viel besser ging es Raed Saleh, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Abgeordnetenhaus, der im Duo mit Giffey die Berliner Partei führt. Er erhielt nur 57 Prozent der Stimmen, vor zwei Jahren waren es 69 gewesen. Selbst der wenig beliebte Vorgänger im Amt des Vorsitzenden, der frühere Regierende Bürgermeister Michael Müller, hatte es 2018 auf 65 Prozent geschafft. Die Berliner Opposition sah die Demütigung des Stadtoberhaupts durch die eigenen Leute als Beweis dafür, dass Giffey von ihrer Partei nicht mehr getragen werde. Von einem „Wackel-Duo“ an der Spitze der SPD sprach Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers, die FDP ließ am Montag verlauten, Giffey müsse „sich die Frage stellen, ob sie nicht zurücktritt“.

Giffey unterstützt das Pflichtjahr

Dazu wird es wohl nicht kommen. Das Ergebnis für Giffey fiel nämlich so schlecht aus, dass sogar ihre überzeugten Kritiker in der SPD überrascht waren. Das spricht gegen eine abgekartete Aktion. Vielmehr, so heißt es in der Berliner SPD, habe sich Unmut über Giffey und Saleh aufgestaut, viele Gründe werden genannt. So nimmt Giffey bei ihren Auftritten kaum Rücksicht auf die Beschlusslage der Partei.

Jüngstes Bespiel: In der Debatte um ein soziales Pflichtjahr äußerte sich Giffey vor wenigen Tagen positiv zu der Idee, obwohl die Berliner SPD Zwangsdienste seit Jahren ablehnt. Dass sie im Wahlkampf viele Positionen der CDU und der FDP teilte, hat ihr mancher Genosse übelgenommen. Das gilt auch für ihre Ansage während der Koalitionsverhandlungen, sie ziehe eine Ampelkoalition einem rot-grün-roten Bündnis vor – ein Wunsch Giffeys, der am Widerstand der Berliner Grünen und am linken Parteiflügel der Hauptstadt-SPD scheiterte.

Die SPD gewann zwar am 26. September vorigen Jahres die Berlin-Wahl. Das Ergebnis von 21,3 Prozent war allerdings so wenig berauschend, dass es Giffeys Position in der Partei eher schwächte. Dass die SPD die Innenstadtbezirke an die Grünen verlor, haben viele Genossen dem wenig linken Kurs ihrer Vorsitzenden angelastet. Giffey und Saleh erzeugten zudem bei der Besetzung der Senatsposten allerlei Enttäuschungen in der SPD. Viele Posten, besonders der Staatssekretäre, seien nicht nach Eignung, sondern nach den persönlichen Loyalitäten ausgesucht worden, heißt es in der Partei.

Etwas geärgert hatten die Delegierten ihre Vorsitzende auf dem Parteitag schon vor der Wahl. So stimmten sie einem Antrag zu, der die Enteignung größerer Immobilienkonzernen zum Thema hatte. Nachdem die Berliner in einem Volksentscheid für die Enteignung stimmten, entscheidet nun eine Kommission darüber, ob das zulässig und machbar ist. Sollte sie zu einem positiven Votum kommen, müsse der Senat umgehend ein Gesetz erarbeiten, damit die Vergesellschaftung rasch verwirklicht werde, lautete nun der Beschluss.

Giffey ist eine prinzipielle Gegnerin der Enteignungspolitik – der Antrag war also ein unfreundlicher Akt gegenüber der Vorsitzenden. Beim umstrittenen Punkt der Stadtautobahn A 100 hatten Giffey und Saleh, anders als ihre Vorgänger, schon darauf verzichtet, auf dem Weiterbau zu bestehen. Für einen Planungsstopp stimmten 65 Prozent der Delegierten.

Viele in der SPD werfen Giffey vor, stark im innerparteilichen Freund-Feind-Denken zu verharren, raten ihr, Leute vom linken Flügel zu gewinnen. Bis jetzt spricht nicht viel dafür, dass sich die Regierende Bürgermeisterin diesen Rat zu eigen macht. Zu ihrem schlechten Ergebnis sagte Giffey am Sonntag: „Kritische Debatten in der Partei sind möglich, aber das heißt nicht, dass ich meine Position ändere. Ich muss vor mir selbst bestehen können.“