Frau Tasan-Funke, der Koalitionsvertrag mit der CDU enthält sozialdemokratische Herzensprojekte wie der Ankauf Hunderttausender Wohnungen durch die landeseigenen Wohnungsgesellschaften oder die Fortführung des 29-Euro-Tickets. Warum kann sich die SPD-Parteijugend mit dem Vorschlag nicht anfreunden?​

Weil wir in dem Koalitionsvertrag an entscheidenden Stellen die Handschrift der CDU erkennen. Die CDU will den politischen Geist der 2000er Jahre wiederaufleben lassen und hat massive Rückschritte durchgesetzt: Mehr Überwachungsmaßnahmen, die Privatisierung öffentlicher Aufgaben, die Wiedereinführung des Religionsunterrichts als reguläres Unterrichtsfach. Und es gibt noch immer kein klares Bekenntnis zum erfolgreichen Volksentscheid „Deutsche Wohnen enteignen“: Wir als Jusos setzen uns für die Enteignung großer Immobilienkonzerne ein, der CDU ist am Mieterschutz hingegen nichts gelegen.