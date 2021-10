Trotz Chaos an Wahlsonntag : Berliner Innensenator: Wahl muss nicht wiederholt werden

Bei den Wahlen am 26. September kam es in der Hauptstadt zu vielen Unregelmäßigkeiten. Die sind laut dem Innensenator und dem Regierenden Bürgermeister aber nicht so gravierend, dass sie das Ergebnis verfälschen oder sich auf Mandate auswirken.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel, hier am 19. Juli vor dem neuen Berliner Anti-Terrorzentrum in der Ringbahnstraße Bild: dpa

Trotz zahlreicher Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen am 26. September in Berlin sind aus Sicht von Innensenator Andreas Geisel (SPD) keine flächendeckenden Neuwahlen nötig. „Nach jetzigem Stand gehe ich nicht davon aus, dass die Wahl in Berlin großflächig wiederholt werden müsste“, sagte Geisel am Freitag in Berlin.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte: „Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen sind die Unregelmäßigkeiten nicht in einem Umfang zu sehen, die mandatsrelevant oder wahlverfälschend sind.“

Nach der Wahl zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September hatten sich Berichte über fehlende oder falsche Stimmzettel, mögliche Auszählungs- und andere Pannen gehäuft. Hinzu kam, dass sich den ganzen Tag über lange Schlangen vor Wahllokalen bildeten. Zum Teil gaben Wähler noch weit nach offizieller Schließung der Lokale ihre Stimmen ab.

Der Berliner Senat hatte als Reaktion auf die teils chaotischen Zusände am Dienstag die Landeswahlleiterin Petra Michaelis auf deren Wunsch hin abberufen. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) gab im Namen der Landesregierung bekannt, dass Michaelis’ Tätigkeit mit Ablauf des 14. Oktobers ende. An dem Tag soll das amtliche Endergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus festgestellt werden.

Michaelis, die ihr Amt drei Tage nach den Wahlen zur Verfügung gestellt hatte, äußerte ihr Bedauern am Dienstag noch einmal schriftlich. „Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in den ordnungsgemäßen und rechtskonformen Ablauf der Wahlen am 26. September 2021 in Berlin erschüttert ist“, heißt es in ihrer Erklärung. Das bedauere sie zutiefst. Innensenator Geisel, trat am Dienstag, trotz seiner Zuständigkeit, zunächst nicht vor die Presse.