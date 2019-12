Anschlag am Breitscheidplatz : Kein Anlass zu Verschwörungstheorien

Vor drei Jahren erschoss Anis Amri einen Fernfahrer und steuerte dessen Sattelzug geradeaus in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Besucher wurden überrollt und zerquetscht. Elf Personen starben, mehr als sechzig wurden zum Teil schwer verletzt. Rückblickend erscheint es unfassbar, dass der Mann nicht vorher aus dem Verkehr gezogen wurde. Schon ein Jahr vor dem Terroranschlag hatten die Sicherheitsbehörden Erkenntnisse darüber, dass Amri sich radikalisiert hatte und zur Tat bereit war. Der Gefährder hatte kein Bleiberecht in Deutschland, verschiedene Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eröffnet, doch immer wieder gelang es ihm, durch die Lücken des Strafrechts und Ausländerrechts zu schlüpfen.

Dass Amri den Anschlag auf den Breitscheidplatz begehen konnte, liegt an einer fatalen Mischung aus Fehleinschätzungen und Kommunikationsmängeln. Niemand bestreitet das, auch die Verantwortlichen nicht. Auf verschiedenen Ebenen wurden schon Konsequenzen gezogen. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum ist offener geworden. Elf Mal war Amri dort Thema gewesen. Trotzdem blieb es dabei, dass er in Nordrhein-Westfalen als hochgefährliche Person galt, man ihn in Berlin aber für einen Kleinkriminellen hielt.

Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es lohnen kann, an jeder Stelle anzusetzen, an der die Behörden eines Gefährders habhaft werden können. Im Fall Amri wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingestellt – zwölf Tage vor dem Anschlag. Die Landesbehörden sind heute weniger zögerlich, abgelehnte Asylbewerber mit Sympathien für den Dschihadismus in Sicherungshaft zu nehmen und abzuschieben. Hilfreich waren dabei auch die gesetzlichen Erleichterungen im sogenannten Geordnete Rückkehr Gesetz, das in diesem Sommer verabschiedet wurde. Nach Angaben des Bundeskriminalamts wurden in den vergangenen drei Jahren sieben Terroranschläge in Deutschland verhindert.

Mit großem Eifer Luftballons aufgeblasen

Dass diese Maßnahmen geeignet sind, einen islamistischen Terroranschlag in Deutschland unwahrscheinlicher zu machen, ist freilich nur dann überzeugend, wenn man nicht annimmt, dass hinter dem Attentat Anis Amris ein Komplott steckt, dass jemand eine „schützende Hand“ über ihn hielt. Die Anfälligkeit für solche Verschwörungstheorien ist groß. Es liest sich spannender, dass die Geheimdienste etwas gefingert haben, als dass Behördenmitarbeiter geschlampt haben. Doch solche Gerüchte zu befeuern, untergräbt das Vertrauen der Bürger in die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Es ist zudem rücksichtslos gegenüber Opfern und Angehörigen, die bis heute traumatisiert sind. Dass die Opposition im Amri-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages dieses Geschäft zum Teil trotzdem betreibt, ist unverantwortlich.

Parlamentarier müssten rechtzeitig Erwartungsmanagement betreiben. Doch im Amri-Ausschuss wurden mit großem Eifer Luftballons aufgeblasen, die bislang jedes Mal schnell geplatzt sind. Videos, die die Regierung den Parlamentariern des Untersuchungsausschusses angeblich vorenthalten haben, befinden sich dann detailliert beschrieben in den Akten. Dafür dass nicht alle Unterlagen herausgegeben werden können, kann es gute Gründe geben, zum Beispiel dass ein ausländischer Nachrichtendienst sein Einverständnis verweigert. Bei der Bevölkerung aber, aufgepeitscht durch den vermeintlichen Skandal, bleibt ein mulmiges Gefühl zurück.

Damit soll nicht gesagt sein, dass die Untersuchungsausschüsse in Bund und Land nicht wichtige Arbeit leisten. Es gibt immer noch offene Fragen. Und bei allen Reformen bleibt das Problem, dass an einem Fall oft mehrere Behörden arbeiten und nicht immer klar ist, wer den Hut aufhat. Dabei kann es auch Zielkonflikte geben: Verfassungsschützer wollen mit dem Zugriff im Zweifel noch warten, weil sie auf Informationen über Hintermänner hoffen. Polizisten denken in der Logik der Gefahrenabwehr. Gefährdungslagen schauen sie daher ungern länger an als unbedingt nötig. Erschwerend kommt hinzu, dass zuweilen auch Eitelkeiten einer fruchtbaren Zusammenarbeit der Behörden im Weg stehen. Es wäre daher wichtig, das Bewusstsein zu stärken, an einem Strang zu ziehen. Die Blickwinkel und Zuständigkeiten der Behörden sind unterschiedlich, aber alle verfolgen dasselbe Ziel.

Braucht aber nicht die Sicherheitsarchitektur im Bund-Länder-Verhältnis eine grundlegende Reform? Es ist nicht zu übersehen, dass die Schlagkraft der Landesämter für Verfassungsschutz und Landeskriminalämter sehr unterschiedlich ist. Bundesbehörden dürfen in aller Regel weder Fälle an sich ziehen noch Weisungen erteilen.

Doch es ist Vorsicht geboten. Gefahren für die innere Sicherheit lassen sich nicht mit dem Fernglas aus Berlin beurteilen. Die Forderung nach stärkerer Zentralisierung hat in der Vergangenheit vor allem zu Verwerfungen geführt. Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern hat das nicht erleichtert.