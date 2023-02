Am Wochenende wurde gegenüber der russischen Botschaft in Berlin ein zerstörter russischer Panzer aufgestellt. Organisierte Moskau die Niederlegung von Blumen, um die Botschaft der Aktion ins Gegenteil zu verkehren?

In ukrainischen Städten wie Kiew oder Lemberg dienen russische Panzerwracks häufig als Fotomotiv. Die ausgebrannten Waffensysteme werden aus den umkämpften Gebieten in die Stadtzentren gebracht, um sie der Bevölkerung zu präsentieren. Auf Schautafeln wird erklärt, um was für ein Modell es sich handelt und wann es zerstört wurde. Diese „Ausstellungen“ dienen dazu, den Gegner zu entmystifizieren und den Glauben an die eigene Armee zu stärken.

Schon im Sommer vergangenen Jahres gab es derartige „Ausstellungen“ auch in den Hauptstädten westlich gelegener Nachbarländer, etwa in Warschau oder Prag. Auch nach Berlin wollte man ein Panzerwrack bringen. Doch das zuständige Bezirksamt Berlin Mitte lehnte die Aktion ab. Ihre Begründung lautete: In dem Panzer seien Menschen ums Leben gekommen. Das Berliner Verwaltungsgericht verpflichtete das Bezirksamt dennoch letztlich, die Aktion zu genehmigen. Die Initiatoren konnten das Projekt per Gerichtsbeschluss durchsetzen.

Initiator vermutet die russische Botschaft hinter Blumenaktion

Am vergangenen Freitag, dem Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, war es so weit: Ein ausgebrannter T-72-Panzer stand auf der Straße „Unter den Linden“, das Kanonenrohr auf die russische Botschaft gerichtet. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Olexij Makejew, besichtigte das Wrack, und er bedankte sich für die deutschen Waffenlieferungen.

Am Samstag dann fand in unmittelbarer Nähe die von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierte „Friedensdemonstration“ statt. Zuvor war in Telegramkanälen dazu aufgerufen worden, beim zerstörten Panzer Blumen niederzulegen. Später verbreiteten sich Bilder des mit Rosen bedeckten Wracks.

Ein Initiator der Installation vermutet die russische Botschaft hinter der Blumenaktion. Zumindest erklärten russische Propagandamedien die Kunstinstallation daraufhin schnell für „gescheitert“. Mit dem so angeblich gezeigten Widerstand der Berliner Bevölkerung habe man nicht gerechnet, so der Tenor der zahlreichen Texte.

Die Blumen wurden kurz darauf von Aktivisten entfernt, der ausgebrannte Panzer letztlich abgesperrt. Am Montag sollte die Aktion beendet werden – die nächste Station des Wracks ist Amsterdam.