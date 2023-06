Aktualisiert am

Sicherheitskräfte am 9. Mai vor dem Sowjetischen Ehrenmal in Berlin Treptow Bild: dpa

Eine Frau demonstriert am 9. Mai mit ihrer ukrainischen Freundin am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow gegen das Putin-Regime. Zwei Polizisten verhindern, dass sie ihr Anti-Russland-Plakat weiter zeigen kann.