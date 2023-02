Die Berliner SPD hält an Franziska Giffey fest. Und die sagt, sie müsse nicht an ihrem Amt festhalten. Derweil kam es dann doch noch zu einer Wahlpanne.

Rund drei Stunden hat der Landesvorstand der Berliner SPD am Montagabend über das mi­serable Abschneiden der Partei bei der Wahl am Sonntag gesprochen. Rücktrittsforderungen an die Regierende Bürgermeisterin und Spitzenkandi­datin Franziska Giffey wurden nach Angaben von Teilnehmern nicht erhoben. Giffey selbst stellte ihren bisher selbstbewusst vertretenen Anspruch, weiter im Roten Rathaus zu regieren, infrage. „Ich klebe nicht an meinem Stuhl“, wird sie von Teilnehmern zitiert. Giffey sagte auch öffentlich nach der Sitzung, dass ihr der Landesvorstand den Rücken gestärkt habe, dass sie aber, wenn die Partei zu einer anderen Meinung kommen sollte, nicht an ihrem Amt festhalten werde.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Die SPD-Landesvorsitzende machte in der Sitzung laut Teilnehmern zudem klar, dass sie weiter gegen eine Enteignung großer Immobilienkonzerne sei, die vor allem die Berliner Linken vehement fordern, in abgeschwächter Form auch die Grünen. „Ich werde meine Position dazu nicht verändern“, wird Giffey zitiert. Sie machte zudem deutlich, dass es Veränderungen bei den Themen Wohnungsbau und Verkehr, vor allem aber der inneren Sicherheit geben müsse. Mit diesem Thema, das durch die Silvesterkrawalle eine besondere Brisanz bekommen hatte, konnte die CDU vor allem Stimmen ge­winnen.