Besuch in Berlin : Pompeo warnt Maas vor Iran

Bei seinem Besuch in Berlin hat der amerikanische Außenminister Mike Pompeo das massive Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen Iran bekräftigt. Heiko Maas betonte dagegen die gemeinsamen Ziele beider Länder. Auch ein Treffen mit Kanzlerin Merkel stand auf dem Programm.

Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo und der Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag in Berlin. Bild: Reuters

Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo ist am Freitag zu Besuch in Deutschland eingetroffen. Zunächst stand ein Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf dem Programm, bevor Pompeo am Mittag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen sollte. Bei den Gesprächen ging es neben bilateralen Themen auch um internationale Krisen gehen, darunter die wachsenden Spannungen im Nahen Osten.

Pompeo bekräftigte bei dem Treffen das massive Vorgehen der Vereinigten Staaten gegen Iran forderte andere Staaten auf, sich den amerikanischen Sanktionen anzuschließen. Pompeo sagte nach dem Treffen mit Maas, Iran habe unter anderem seine finanziellen Zusagen zu einem internationalen Abkommen zur Unterbindung von Terrorismus nicht eingehalten. Man habe einige Dinge im Handel mit Iran mit Sanktionen belegt, bei anderen Dingen wie humanitären Gütern gebe es keine Sanktionen.

„Wir gehen zurzeit unterschiedliche Wege“, sagte Maas nach dem Treffen. Trotz der Unterschiede mit den Vereinigten Staaten stehe man jedoch in außerordentlich engem Austausch mit Washington. Maas betonte, Deutschland und Amerika verfolgten in der Iranpolitik die gleichen Ziele: Man wolle verhindern, dass das Land in den Besitz von Atomwaffen komme, und erwarte eine Stellungnahme Teherans zu dessen ballistischem Raketenprogramm. Er hoffe, dass es gelinge, diese gemeinsamen Ziele umzusetzen.

Pompeo wollte schon vor drei Wochen kommen

Zudem sei der enge Draht zwischen beiden Ländern Ausdruck einer „tief verwurzelten Freundschaft“ zwischen Deutschland und Amerika. Viele internationale Themen und Konflikte ließen sich nur in enger deutsch-amerikanischer Abstimmung lösen. In der Auseinandersetzung über die Zukunft des Atomabkommens mit Iran betonte Maas, es müsse verhindert werden, dass das Land an Atomwaffen komme.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten ist derzeit einigen Belastungen ausgesetzt. Dazu zählt der Vorwurf Washingtons, Berlin gebe zu wenig für die Verteidigung aus. Im Flugzeug sagte er vor Journalisten, der amerikanische Präsident Donald Trump sei weiter unzufrieden mit dem deutschen Beitrag.

Ursprünglich wollte Pompeo bereits Anfang Mai nach Berlin kommen. Er sagte den Besuch jedoch kurzfristig ab und flog stattdessen in die irakische Hauptstadt Bagdad. Das hatte für Irritationen in der Regierungskoalition in Berlin gesorgt. Die Differenzen in der Iran-Politik dürften auch bei dem Gespräch zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Pompeo ein Hauptthema sein.