Gesamtanstieg von 15 Prozent : Berlin und Brandenburg mit Einbürgerungsrekord von Briten

Im Vorjahresvergleich ist die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland im Jahr 2019 um 15 Prozent gestiegen. Fast die Hälfte dieser Zunahme geht auf den Brexit-Effekt zurück.

Die britische Nationalflagge auf einem Stand während des Schokoladenfestivals in Sachsen-Anhalt im November 2019 Bild: ZB

Die Zahlen der Einbürgerungen von britischen Staatsangehörigen haben in Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr Höchstwerte erreicht. Erstmals stellten in beiden Bundesländer die Briten die größte Gruppe unter den Heimatstaaten dar, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte.

So wurden in Berlin 6830 Personen im vergangenen Jahr eingebürgert – darunter 841 Briten. Mit 12,3 Prozent stellten sie erstmals die größte Gruppe unter den Heimatstaaten dar. Die zweitgrößte Gruppe bildeten 2019 die Türken mit 741 Personen (10,8 Prozent). Seit 2016, dem Jahr des Brexit-Referendums, erwarben nun insgesamt 2113 Briten in Berlin die deutsche Staatsangehörigkeit. Für das Jahr 2015 waren es noch 45.

In Brandenburg wurden 2019 insgesamt 1041 Personen eingebürgert, 179 waren britische Staatsangehörige. Mit 17,2 Prozent stellten sie somit im vergangenen Jahr ebenfalls erstmals die größte Gruppe unter den Heimatstaaten. An zweiter Stelle folgte Polen mit 135 Eingebürgerten. Seit dem Referendum wurden in Brandenburg insgesamt 351 britische Staatsangehörige eingebürgert. In den Jahren 2014 und 2015 waren es zusammen nur vier.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben 2019 in ganz Deutschland rund 128.900 Ausländerinnen und Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Damit sei die Zahl der Einbürgerungen um 16.600 oder 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und habe den höchsten Stand seit 2003 (140.700) erreicht. Fast die Hälfte des Anstiegs (plus 8000) sei dabei auf vermehrte Einbürgerungen von Britinnen und Briten zurückzuführen. Deren Zahl sei seit 2016, dem Jahr des Brexit-Referendums, deutlich gestiegen: 2015, also vor dem Referendum, habe sie bei rund 600 gelegen, 2019 bei 14.600.

Insgesamt ließen sich nach Angaben des Bundesamts im Jahr 2019 Menschen aus 183 Staaten in Deutschland einbürgern. Größere Anstiege habe es bei Menschen aus der Ukraine (+1800), Rumänien (+1500) und Syrien (+1000) gegeben. Die meisten Eingebürgerten im Jahr 2019 waren demnach Staatsangehörige der Türkei (16.200) gefolgt von Großbritannien (14.600), Polen (6000), Rumänien (5800) und dem Irak (4600). Insgesamt sei jede dritte eingebürgerte Person aus einem EU-Mitgliedstaat gekommen.

Die amtliche Einbürgerungsstatistik erhebt die Zahl der im Berichtsjahr abgeschlossenen Einbürgerungsverfahren. Der Antrag kann bereits vor dem Berichtsjahr gestellt worden sein.