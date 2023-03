Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Raed Saleh, Vorsitzender der SPD Berlin, auf einer Pressekonferenz am 1. März Bild: dpa

Überraschung in Berlin. Die Hauptstadt steuert auf eine schwarz-rote Regierung zu. Alle, die dachten, es werde alles weitergehen wie bisher, Rot-Grün-Rot werde einfach weiterwursteln, haben sich geirrt. Das liegt nicht zuletzt an Franziska Giffey. Sie hätte an der Linkskoalition festhalten können, wäre Regierende Bürgermeisterin geblieben.

Aber Giffey hat begriffen, dass sie den Makel einer Politikerin, die alles tut, um an der Macht zu bleiben, nicht mehr hätte abstreifen können. Pattex-Franziska wollte sie nicht sein. Mit 44 Jahren hat die einst zur Heilsbringerin stilisierte Sozialdemokratin noch eine Karriere vor sich, die ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit verlangt.