Linksautonome Wagensiedlung : „Köpi“ in Berlin steht vor Räumung

Am Freitagvormittag soll das linksautonome Wagencamp „Köpi“ in Berlin-Mitte geräumt werden. Die Bewohner protestieren per Megafon. Schon in der Nacht wurden in der Umgebung Autos und Gebäude beschädigt.

Die Polizei steht am Freitagmorgen vor der Bauwagensiedlung "Köpi" in der Köpenicker Straße in Berlin. Bild: dpa

Die Berliner Polizei hat am Freitagmorgen die Räumung des linksautonomen Wagencamps „Köpi“ in Berlin-Mitte vorbereitet. Vor Ort wurden Einsatzkräfte und schweres Gerät zusammengezogen. Reporter haben von gepanzerten Fahrzeuge und zahlreichen Einsatzwagen berichtet. Dutzende Gegendemonstranten versammelten sich zu drei angemeldeten Kundgebungen. Die Räumung wird für den Vormittag erwartet. Für den Einsatz sind bis zu 2000 Polizisten eingeplant.

Die Bewohner auf dem Gelände haben Widerstand angekündigt und protestierten am Freitagmorgen aus dem Inneren des Wagencamps per Megafon. Nach Angaben der Polizei wurden bereits in der Nacht in der Umgebung Autos und Gebäude beschädigt. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Zuvor hatten am Donnerstagabend mehrere Hundert Menschen weitgehend friedlich im nahen Kreuzberg demonstriert.

Symbolprojekt der linken Szene

Das Wagencamp auf einem Gelände an der Köpenicker Straße gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linken Szene in Berlin. Auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Grundstück neben einem 1990 besetzten Haus am ehemaligen Mauerstreifen wohnen etwa 30 Menschen in Bauwagen. Der Grundstückseigentümer hatte mit Hinweis auf eine Baugenehmigung im Juni erfolgreich auf Räumung geklagt. Einen Eilantrag der Bewohner zum Stopp der Zwangsvollstreckung wies das Berliner Kammergericht am Mittwoch ab.

Die Polizei hatte am Donnerstag die Umgebung des Projekts abgesperrt. Dabei seien vom Gelände des Wagencamps Gegenstände geworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bewohner hatten ihrerseits in den vergangenen Tagen den Zaun um das Gelände zusätzlich verstärkt. Man werde nicht kampflos aufgeben, hieß es vergangene Woche.Von den eingeplanten 2000 Polizisten kommen nach Angaben der Sprecherin 700 aus anderen Bundesländern oder von der Bundespolizei. Die Beamten würden nicht nur am Gelände eingesetzt, sondern auch an anderen „signifikanten Örtlichkeiten“, etwa zum Schutz von Parteibüros.

Mehr zum Thema 1/

Am Donnerstagabend demonstrierten mehrere Hundert Menschen in Kreuzberg gegen die Räumung. Laut Polizei wurde eine Beamtin leicht verletzt, als jemand aus der Menge einen Gegenstand warf. Mülltonnen gingen in Flammen auf.Schon am vergangenen Wochenende hatten Hunderte Unterstützer des „Köpi“ in Mitte und Friedrichshain gegen die Räumung protestiert. In den vergangenen Nächten wurden in der Umgebung mehrfach Mülltonnen und Reifen in Brand gesteckt. Am Mittwochmorgen beschädigten Unbekannte am Bürgeramt in Berlin-Mitte die Verglasung der Eingangstüren und sprühten „Köpi bleibt“ ans Gebäude.