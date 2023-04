Der Start der schwarz-roten Koalition in Berlin ist gründlich misslungen. Doch ist der Schrecken groß genug, dass er die vernünftigen Kräfte in CDU und SPD zusammenschweißt? Möglich wäre es.

Einen noch schlechteren Beginn hätte sich die schwarz-rote Koa­lition in Berlin kaum ausdenken können, als die erst im dritten Anlauf erfolgte Wahl des CDU-Manns Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister. Das Bündnis, das eine knappe Hälfte der Berliner Sozial­demokraten ohnehin nicht wollte, ist mit einer solchen Überdosis an Verdächtigungen, Misstrauen und politischem Gift ge­startet, dass sich die Frage aufdrängt, ob es sich rasch in ei­nem Rosenkrieg aufreiben wird.

Dabei hatte manches für einen Neuanfang gesprochen: Dass ein Wechsel im Roten Rathaus nach mehr als zwei Jahrzehnten SPD-geführter Landes­regierung möglich war, zeugt von ei­ner funktionierenden Demokratie. Und Wegner legte ein Angebot vor, das mit einer inhaltlichen und personellen Annäherung an das vielfältige Berlin sogar Hoffnungen weckte, die Union könne als Großstadtpartei wieder etwas aufzuweisen haben.

Doch die 15 Abgeordneten, die ihm im ersten Wahlgang die Stimme verweigerten, kamen nicht nur aus den Reihen der SPD, wie Wegner selbst zugegeben hat. Offenbar hatte viele in der nach außen geschlossenen, aber im Inneren weiter schwierigen CDU eine Rechnung mit ihm offen.

Viele, die eine harte Strecke im innerparteilichen Wettkampf zurückgelegt hatten, wa­ren bei der Vergabe der Ämter übergangen worden. Denn Wegner holte Frauen, Quereinsteiger und Leute mit Migrationshintergrund in die erste Rei­he seiner Mannschaft sowie Leute mit Verwaltungserfahrung (vornehmlich im Bund) in die zweite.

Das Märchen der AfD

In der SPD ist das Problem grundsätzlicher. Ein großer Teil der Partei wollte diese Koalition grundsätzlich nicht, weil sie in der CDU den Feind sieht. Wenn es um Haltung und Iden­tität geht statt um das politisch Machbare, dann wird der Kulturkampf ge­pflegt statt Verhandlungsdemokratie gelebt. Lernprozesse und Selbstkritik kommen in diesem Glaubensfeldzug nicht vor, auch wenn er zur Selbst­zerstörung der Partei führen sollte. Diese Dynamiken sind nicht auf Berlin beschränkt, man findet sie auch sonst in der SPD, etwa in Nordrhein-Westfalen. Der Generalsekretär der Bundes-SPD, Kevin Kühnert, hat mit Tiraden gegen Wegner sogar noch vor der Wahl Öl ins Feuer gegossen.

Dass Kühnert auch aus der Hauptstadt stammt, zeugt lediglich davon, dass die Berliner SPD besonders weit fortgeschritten ist, wenn es darum geht, den Stellungskrieg zu befördern und das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Dass linke Sozialdemokraten, aber auch viele Politiker der Grünen und der Linkspartei die Märchen der AfD, sie hätten Wegner ins Amt befördert, bereitwillig glaubten und ihnen damit erst Bedeutung verliehen, ist eine Ausgeburt desselben Freund-Feind-Denkens. In ihm gilt die CDU, mache sie, was sie wolle, als offen für jegliche AfD-Offerten.

Was aber bedeutet der verunglückte Start für die Perspektive der schwarz-roten Koalition und damit der Hauptstadt? Im besten Fall ist der Schrecken in beiden Parteien so groß, dass es die konstruktiven Kräfte auf beiden Seiten zusammenschweißt. Die Koalition hätte dann mehr Sta­bilität, als es ihr Start vermuten lässt. Die schwarz-rote Vernunftehe, wie sich das Bündnis nun selbst nennt, hat nur dreieinhalb Jahre Zeit, zu­mindest Anfänge von Erfolgen vorzuweisen. Denn trotz Wiederholungswahl endet die Legislaturperiode im Jahr 2026.

Nicht alles läuft schlecht

Hundert Tage Schonfrist kann sich dieser Senat nicht leisten. Auf vielen Feldern wie dem Wohnungsbau, dem Ausbau des Radwege oder des U-Bahn-Netzes sind schnelle Fortschritte nicht möglich, hier geht es um Jahre und Jahrzehnte. In der Innen- und Rechtspolitik ist das an­ders, von der Ausstattung der Po­lizei oder einem effektiven Vorgehen gegen Gewalttäter und Clan­kriminelle bis zur Präventivhaft ge­gen Klimakleber. Ein härterer Kurs in der Hauptstadt der Krimi­nalität wird in der Bevölkerung auf Zu­stimmung stoßen, wie es der Wahlkampf nach den Silvesterkrawallen gezeigt hat.

Viele Dinge, die der rot-grün-rote Senat hat liegen lassen, sind allerdings kompliziert, etwa die Verwaltungsreform. Ohne eine Verfassungsänderung ist eine radikaler Schnitt nicht möglich. Aber nicht alles läuft schlecht in Berlin. Die Wirtschaft wird voraussichtlich weiterhin deutlich stärker wachsen als im Durchschnitt des Landes. Viel für einen Er­folg des Senats wird von der inneren Stabilität der Partner abhängen. Die SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh haben drei von fünf Senatsposten ihrer Partei an (pragmatische) Parteilinke vergeben. Das könnte dazu beitragen, dass die Pläne im linken Flügel, die Führung zu stürzen, vielleicht doch nicht zum Erfolg führen.

Nach ihrer letzten gemeinsamen Regierung von 2011 bis 2016 hatten beide Parteien, damals mit umgedrehten Mehrheitsverhältnissen, in der anschließenden Wahl Stimmen verloren. Nun können sie zeigen, dass das kein Naturgesetz sein muss.