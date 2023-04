Aktualisiert am

Kai Wegner ist neuer Berliner Bürgermeister. Der CDU-Politiker fällt in zwei Wahlgängen durch, erst im dritten stimmt eine Mehrheit für ihn. Ob ihm auch die AfD dazu verhilft, ist unklar.

Im dritten Wahlgang hat eine Mehrheit der Abgeordneten den CDU-Politiker Kai Wegner zum neuen Regierenden Bürgermeister Berlins gewählt. Zuvor war er in den ersten beiden Wahlgängen daran gescheitert, eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu erzielen. Im Abgeordnetenhaus kommen CDU und SPD zusammen auf 86 Stimmen. So viele Stimmen erhielt Wegner im dritten Wahlgang. Allerdings behauptete auch die AfD-Fraktion, in der geheimen Wahl für den CDU-Politiker gestimmt zu haben.

Das Scheitern in den beiden vorausgegangen Abstimmungen rief Verstimmungen zwischen den künftigen Koalitionspartnern hervor. Christ- und Sozialdemokraten gaben sich gegenseitig die Schuld. „In der SPD gibt es offensichtlich viele, die die Wahl des Regierenden Bürgermeisters nutzen, um mit Franziska Giffey und Raed Saleh abzurechnen“, sagte der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Das ist staatspolitisch unverantwortlich.“ Die SPD verliere so weiter an Glaubwürdigkeit, sagte er und betonte: „Die CDU-Fraktion steht geschlossen hinter Kai Wegner.“

Der Berliner SPD-Abgeordnete Orkan Özdemir sagte der dpa: „Ich bin sehr sicher, dass es aus den Reihen der CDU ist. Die müssen ihre Reihen jetzt schließen. (...) Ich hoffe jetzt, dass Herr Wegner seine Leute auf Reihe kriegt.“ Da sei nötig, um eine abermalige Abgeordnetenhauswahl in Berlin zu verhindern. Bei der SPD seien zwei „Gegenakteure“ bekannt, die gegen Wegner stimmen wollten, das sei bekannt, gab Özdemir zu. Aber mehr seien es nicht. Allerdings müssen mehr als zwei Politiker von CDU und SPD Wegner die Zustimmung verweigert haben, bekam er im ersten Wahlgang doch nur 71 Ja-Stimmen und im zweiten Anlauf 79 Stimmen. Für die ersten beiden Wahlgänge war eine absolute Mehrheit von 80 Stimmen nötig.

Der Grünen-Fraktionschef Werner Graf sprach nach den gescheiterten Wahlgängen von einem „desaströsen Start“ für die vorgesehene schwarz-rote Regierung. Es zeige die Zerrissenheit der SPD-Fraktion, sagte Graf am Donnerstag. „Es ist schlecht für Berlin, weil es keine stabile Mehrheit gibt in den nächsten dreieinhalb Jahren.“

Wegner und Giffey hatten Schwarz-Rot vorangetrieben

Wegner hatte in den vergangenen Wochen die Bildung einer schwarz-roten Koalition vorangetrieben. Er wäre der erste Regierende Bürgermeister aus Reihen der CDU nach Eberhard Diepgen, der dieses Amt bis Juni 2001 innehatte. Die neue Koalition von CDU und SPD soll das Bündnis aus SPD, Linken und Grünen ablösen, das Berlin seit 2016 regiert hatte.

Die CDU war als stärkste Partei aus der Wiederholungswahl im Februar hervorgegangen und hatte SPD und Grüne auf die Plätze verwiesen. Giffey war daraufhin bereit, für die Koalition mit Schwarz-Rot ihr Amt aufzugeben, das sie bei einer Fortsetzung von Rot-Grün-Rot behalten hätte. Die Abstimmung im Februar war nötig geworden, weil es bei der regulären Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 zahlreiche organisatorische Pannen gegeben hatte.