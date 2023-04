Ist Kai Wegner mit den Stimmen der AfD zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt worden? Die Frage wurde am Freitag in der Hauptstadt und darüber hinaus weiter diskutiert, wobei die AfD die Debatte selbst weiter anfeuerte. So veröffentlichte die Berliner AfD-Fraktion am Nachmittag eine Pressemitteilung, in der die Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker zehn Namen von AfD-Abgeordneten aufführte, die ihre Stimme Wegner gegeben hätten, „um jegliche weitere Spekulationen zu beenden“. Allerdings besitzt diese Liste keine Aussagekraft, weil die Angaben wegen der geheimen Wahl nicht überprüft werden können.

Sicher ist hingegen, dass die AfD-Fraktion die Behauptung, Wegner sei nur dank ihrer Stimmen im dritten Wahlgang ins Amt gekommen, bewusst inszeniert hat. Allerdings ist es im Zuge dieser Inszenierung zu allerlei Ungereimtheiten gekommen. So verteilte nach dem dritten Wahlgang, in dem Wegner mit 86 Stimmen gewählt worden war, ein Sprecher der AfD auf der Pressetribüne des Berliner Abgeordnetenhauses Zettel mit der Aufschrift „AfD hat für Kai Wegner gestimmt“. Etwa zur gleichen Zeit verschickte die AfD-Fraktion eine Pressemitteilung, in der mitgeteilt wurde: „Die AfD-Hauptstadtfraktion hat soeben im dritten Wahlgang für den CDU-Kandidaten Kai Wegner gestimmt.“

Wegner verweist auf seine „AfD-Jägerin“

Von einzelnen Abgeordneten oder einem Teil der Berliner Fraktion war darin nicht die Rede. Die AfD-Fraktion hat 17 Abgeordnete im Berliner Parlament. Wegner hatte im zweiten Wahlgang 79 Stimmen erhalten. Wenn man davon ausgeht, dass er mindestens so viele Stimmen von CDU und SPD auch im dritten Wahlgang erhalten hatte, dann hätte bei einer vollständigen Stimmabgabe der AfD-Fraktion für Wegner das Ergebnis bei 96 Stimmen liegen müssen.

Am Donnerstagabend sagte Brinker dann auf Nachfrage, wie viele AfD-Abgeordnete für Wegner abgestimmt hätten: „Gehen Sie mal von der Hälfte aus.“ Das wären acht Abgeordnete gewesen. Da es aber drei Enthaltungen gab, hätten wohl auch 78 Stimmen, also 86 minus acht, ausgereicht, damit Wegner mehr Ja- als Nein-Stimmen ohne die vermeintlichen Stimmen der AfD gehabt hätte. Am Freitag also die Mitteilung der AfD, dass es zehn Abgeordnete gewesen seien – und die dazu passende Rechnung der AfD, Wegner hätte sonst nur 76 Stimmen bei 80 Gegenstimmen bekommen.

Die neue Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg, die im Bundesamt für Verfassungsschutz maßgeblich die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durchgesetzt hatte, sagte am Freitag dazu: „Es gehört zu den bekannten Methoden der AfD, Desinformationen zu verbreiten und Verschwörungstheorien zu bedienen. Wer auf diese eingeht, bestellt das Feld der AfD.“ Auch Wegner hatte schon am Donnerstagabend gesagt, er glaube, „dass die AfD hier chaotisieren will“. Mit Blick auf Badenberg hatte er hinzugefügt, er glaube nicht, dass die AfD einen Regierenden Bürgermeister wähle, der die „größte AfD-Jägerin aus ganz Deutschland nach Berlin holt“.

Manche Politiker sprechen von „Schande“

Politiker der Grünen, der Linkspartei sowie linke Sozialdemokraten übernahmen jedoch Reihenweise die Erzählung der AfD. Auf Twitter bezeichneten sie es etwa als „Schande“, dass Wegner sich mit den Stimmen der AfD habe wählen lassen. Zumindest, sagten andere, habe er diesen Anschein zugelassen. So schrieb die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang: „Die SPD und die CDU in Berlin haben der Stadt, der Demokratie und der politischen Kultur heute großen Schaden zugefügt, indem sie ohne sichere Mehrheit in den dritten Wahlgang gegangen sind – und so zugelassen haben, dass die AfD die Wahl Wegners für sich reklamieren kann.“ Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, äußerte: „Wegner lässt sich ohne Skrupel vereidigen, trotz des Verdachts, Regierender Bürgermeister von Gnaden der AfD-Faschos zu sein.“ Der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh sagte hingegen, am Ende habe es „funktioniert mit einer eignen Mehrheit von 86 Stimmen“.

Wegner geht davon aus, dass sein miserables Ergebnis aus dem ersten Wahlgang, in dem er nur 71 Stimmen erhielt, auch auf Abweichler aus der eignen Partei zurückgeht. Dem Berliner „Tagesspiegel“ sagte er, dass „zu viele“ Abgeordnete der CDU-Fraktion gegen ihn gestimmt hätten. Andernfalls hätte fast die Hälfte der SPD-Fraktion gegen ihn stimmen müssen, was als sehr unwahrscheinlich gilt. Wegner hat für die Ebene der Staatssekretäre in den Senatsverwaltungen, die von der CDU geführt werden, vor allem Unions-Leute von der Bundesebene geholt, die über Erfahrung und Fachkompetenz verfügen. Dadurch gehen verdiente CDU-Politiker aus Berlin leer aus.

Auch aus der SPD gab es selbstkritische Stimmen zum Abstimmungsverhalten. Der neue Senator für Stadtentwicklung und Bauen, Christian Gaebler, sagte zu den Sozialdemokraten, die auf eine Ablösung der Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh dringen, man könne sich ja gern zu Wort melden. „Vielleicht sagen dann ja auch mal ein paar Leute, sie würden es gerne selber machen“, sagte Gaebler dem Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Blick darauf, dass bisher niemand eine Kandidatur gegen Giffey oder Saleh angemeldet hat. Die Berliner SPD wird Ende Mai zu einem Parteitag zusammenkommen. Der SPD-Politiker Kevin Hönicke, Mitglied des Landesvorstands, zeigte sich auf Twitter konsterniert: „Ich stelle fest: Die SPD in Berlin zeigt, dass sie kein verlässlicher Partner ist. Ein Mitgliedervotum nicht zählt und Führung nicht mehr greift.“