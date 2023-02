Nach Wahl in Berlin : Grüne wollen Enteignungsfrage schon in Sondierungen klären

„Die drei Parteien verstehen das Wahlergebnis als Auftrag und Grundlage, Verantwortung für unsere Stadt zu übernehmen und Berlin mit einer progressiven, stabilen und tragfähigen Regierung in die Zukunft zu führen. Wir können die Herausforderungen, vor denen die Stadt steht, mit Erfahrung und Kompetenz bewältigen.“ So beginnt der Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und Linke vor 14 Monaten, am 21. Dezember 2021, in Berlin unterschrieben haben. Am Dienstagnachmittag trafen sich die drei Parteien in der SPD-Zentrale im Bezirk Wedding zu Sondierungen – nach der Wahlwiederholung am 12. Februar muss ein neuer Senat gebildet werden.

Im Anschluss an das Sondierungsgespräch hieß es, die Teilnehmer hätten sich auf ein weiteres Treffen am Donnerstag verständigt. Das gaben die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey (SPD), Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer am Dienstagabend bekannt. „Es ging heute erstmal ein Stück weit um die Bewertung des Wahlergebnisses“, sagte Giffey. Es sei für die Koalition kein gutes gewesen. „Deshalb muss damit kritisch umgegangen werden“, so die SPD-Politikerin.

Lederer kündigte an, am Donnerstag wollte man in die thematische Diskussion einsteigen und sich dann die notwendige Zeit dafür nehmen. Jarasch fügte an, man habe sich die Zeit genommen, nach der Stimmung, in der sich die Stadt befinde, sehr gründlich ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wo die Koalition jetzt stehe und was getan werden müsse, um noch besser gemeinsam zu regieren.

Alle drei Parteien wollen die Koalition im Grunde fortsetzen. Für die SPD ist es die einzige Chance, dass die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihr Amt behält; für die Linke ist es die einzige Möglichkeit, weiter zu regieren. Für die Grünen gibt es die Option Schwarz-Grün, doch sie ist den mehrheitlich linken Mitgliedern kaum zu vermitteln.

Allerdings gibt es ein paar Schwierigkeiten politischer Natur, die Dreier-Koalition fortzusetzen. Alle drei Parteien haben in der Wahl verloren; die CDU hingegen hat 28,2 Prozent erreicht und mehr als zehn Punkte gewonnen. So sind nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, die der „Tagesspiegel“ anführt, zwei Drittel der Berliner nach der Wahl dagegen, dass die SPD den nächsten Senat noch einmal anführt. Allerdings sind andere Regierungskonstellationen unter den Berlinern auch nicht beliebt.

Rot-grün-rot regierte mit Misstönen

SPD, Grüne und Linke werden glaubhaft machen müssen, dass sie besser zusammenarbeiten werden, als es bisher der Fall war. An guter Kooperation haperte es schon beim rot-grün-roten Senat, der seit 2016 unter dem SPD-Mann Michael Müller amtierte; unter Giffey wurde es nicht wesentlich besser. Giffey sagte am Dienstagabend, man habe über die Gründe für das Ergebnis der Wahl diskutiert und über die Frage gesprochen, welche Veränderungen es in der Zusammenarbeit geben müsse. „Es ist allen klar, dass es Veränderungen geben muss.“ Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch sagte, es seien nachdenkliche Gespräche gewesen. Die drei Parteien verständigten sich auf ein nächstes Gespräch am Donnerstag.

in neuralgischer Punkt für das mögliche Dreier-Bündnis ist die Frage, ob private Wohnungsunternehmen enteignet werden sollen. Die Linken wollen es unbedingt; Giffey ist, wie die Bundes-SPD, dagegen. Die Frage behandelt derzeit eine Expertenkommission. Sie soll die Verfassungsmäßigkeit sowie die Finanzierbarkeit prüfen. Die Kommission soll in wenigen Monaten eine Empfehlung abgeben; abweichende Voten sind möglich. Die Grünen, die eine mittlere Position einnehmen, wollen nach Informationen der F.A.Z. darauf bestehen, dass die Frage schon in den Sondierungen geklärt wird, da sonst die Stabilität einer rot-grün-roten Koalition gefährdet sei.

Bei der Wahl vor 14 Monaten waren die drei Parteien auf 54,4 Prozent der Stimmen gekommen, nun sind es 49 Prozent. Dennoch hätte das Dreier-Bündnis einen Vorsprung vor einer Zweier-Koalition angeführt durch die CDU. Die Union käme in einer Koalition mit SPD oder Grünen (beide 18,4 Prozent) auf 46,6 Prozent der Stimmen. Nach dem vorläufigen Ergebnis hätte Rot-Grün-Rot 90 von 159 Sitzen im Abgeordnetenhaus, Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün 86. Am 27. Februar soll das amtliche Ergebnis bekannt gegeben werden. Derzeit liegt die SPD nur 113 Stimmen vor den Grünen.