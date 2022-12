Berlin ändert Gebühren : Fahrräder dürfen kostenlos auf Autoparkplätzen stehen

Aktualisiert am

Der Berliner Senat hebt die Gebühren für Autoparkplätze an und ermöglicht gleichzeitig, dass Fahrräder und andere Zweiräder auf diesen künftig kostenlos parken dürfen. Die Opposition sieht Konflikte programmiert.

In Berlin steigen für Autofahrer die Parkgebühren ab dem 1. Januar 2023. Der Senat hatte am Dienstag die lange angekündigte Änderung der Parkgebühren-Ordnung beschlossen. Die Gebühren pro Stunde steigen damit je nach Gebührenstufe von ein, zwei und drei Euro auf zwei, drei und vier Euro.

Für das Abstellen von Fahrrädern, Pedelecs, Lastenrädern, Leichtkrafträdern und Motorrädern auf Parkplätzen gibt es ab dem 1. Januar dagegen eine generelle Befreiung. Damit sollen die Nutzer dieser Zweiräder dazu animiert werden, Autoparkplätze stärker in Anspruch zu nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität.

CDU kritisiert: unnötige Konflikte programmiert

Der Beschluss des rot-grün-roten Senats zur Erhöhung der Parkgebühren stößt bei der Opposition auf deutliche Kritik. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Friederici kritisierte, dadurch seien unnötige Konflikte zwischen Auto- und Radfahrern programmiert. Das sei ein Beispiel dafür, dass die rot-grüne Mobilitätspolitik im Gegeneinander statt im Miteinander gedacht und gemacht werde.

Angesichts steigender Kosten sei die Erhöhung zudem schwer nachvollziehbar: Wer den Berlinern Entlastung in der Energiekrise verspreche, dürfe ihnen nicht gleichzeitig durch höhere Parkgebühren in die Tasche greifen, sagte Friederici. „Immer mehr müssen den Euro inzwischen zweimal umdrehen, zusätzliche Belastungen passen da nicht in die Zeit.“

Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Felix Reifschneider, kritisierte, weil der Senat damit scheitere, Fahrradstellplätze und -parkhäuser an S- und U-Bahnstationen zu bauen, sollten massenhaft Autoparkplätze zu Radstellplätzen umgewandelt werden. „Der links-grüne Senat und die grün-dominierten Bezirke setzen hier ihren ideologischen Kampf gegen das Auto fort“, so Reifschneider: „Es drängt sich der Eindruck auf, dass die grüne Verkehrssenatorin die Konflikte absichtlich schürt, um von ihren Misserfolgen abzulenken.“

Mobilitätssenatorin will die Gehwege befreien

Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sagte dem RBB am Mittwoch: „Es ist so, dass Fahrräder, aber auch Elektro- und andere Kleinstfahrzeuge tatsächlich Fahrzeuge sind und das bedeutet, sie dürfen auf Parkplätzen abgestellt werden.“ Das Ziel sei ganz klar: „Ich möchte endlich, dass die Fahrräder, Scooter und anderen Kleinstfahrzeuge von den Gehwegen verschwinden, wo sie bis jetzt rechtlich geduldet worden sind.“

Eine Sprecherin des Senats wies darauf hin, dass mit der Verordnung zur Änderung der Parkgebühren-Ordnung lediglich eine generelle Befreiung von der Parkgebührenpflicht etwa für Fahrräder, Pedelec und Motorräder geregelt werde. Ansonsten gelte für das Abstellen und Parken die Straßenverkehrsordnung, die Bundesrecht sei und durch die Verordnung des Senats nicht verändert werde.